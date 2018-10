Dojcak-Sieben sucht den Rhythmus

Heddesheim.Es läuft noch nicht rund bei den Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim. Das Team von Trainer Branko Dojcak absolvierte in den vergangenen sechs Wochen gerade einmal drei Spiele. „Wir haben uns noch immer nicht richtig gefunden. Es fehlt der Spielrhythmus“, bemängelt der erfahrene Coach vor dem Heimspiel heute um 17.15 Uhr gegen die HG Königshofen/Sachsenflur.

Die Punktausbeute ist mit 4:2 Zählern „ganz in Ordnung“, so Dojcak, wenngleich natürlich die jüngste 15:21-Derbyschlappe zu Hause gegen Viernheim schmerzte. „Das ist aber abgehakt, danach hatten wir ja wieder ein spielfreies Wochenende und einige Spielerinnen haben dies genutzt, um in Urlaub zu fahren“, berichtet der SGH-Coach, der zuletzt nicht den kompletten Kader im Training hatte.

Zum Spiel sollten bis auf die privat verhinderte Sophie Schäfer aber alle an Bord sein, so dass einem Heimsieg gegen das Team aus dem Taubertal, das bereits fünf Spiele absolvierte und mit 4:6 Punkten im Mittelfeld rangiert, nichts im Wege steht. „Wir müssen eine gute Leistung bringen. Leicht wird das nicht. Es wäre wichtig, dass wir uns an unsere Erfolge erinnern und mit einem positiven Gefühl in die Begegnung gehen“, erklärt Dojcak, der sich vor allem in der Offensive mehr Durchschlagskraft als zuletzt wünscht. „Wir müssen mutiger spielen und konsequenter unsere Chancen verwandeln.“

Die Mannschaft der Stunde ist derzeit die HG Saase. Das junge Team von Trainer Carsten Sender ist auch nach dem 32:32 vom letzten Wochenende gegen den Titelfavoriten HG Oftersheim/Schwetzingen ungeschlagen, nun geht es zum Kellerkind TSV Birkenau II.

Die Odenwälderinnen haben noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Im Gegenteil: In der offiziellen Tabelle werden sie aktuell mit -4:12 Zählern geführt. Wegen fehlender Schiedsrichter haben sie vier Punkte abgezogen bekommen, so dass sie erst noch zwei Siege brauchen, um überhaupt wieder bei Null anzugelangen.

Die gleiche Vier-Punkte-Strafe hat Brühl aufgebrummt bekommen. Doch auch Saase stellt nicht genügend Unparteiische, weshalb die Frauen – die morgen um 14 Uhr als haushoher Favorit nach Birkenau fahren – zwei Zähler abgezogen bekommen haben und nun statt 7:1 mit 5:3 Punkten im Klassement stehen.

Schriesheim fordert Rintheim

Noch kein Bein auf den Boden bekam in den ersten drei Spielen der TV Schriesheim. Mit 0:6 Punkten erwartet das Team nun den TSV Rintheim (2:4) und will endlich den ersten Sieg feiern. Wichtig wird dabei sein, wie es der TVS schafft, seine Leistung über 60 Minuten konstant zu halten. Zuletzt brachten sich die Schriesheimerinnen immer wieder durch schwache Phasen um alle Siegchancen. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018