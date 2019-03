Doppelpack für Academics

Heidelberg.Sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga liegen die MLP Academics Heidelberg mit 15 Siegen und neun Niederlagen auf dem vierten Platz und haben beste Aussichten auf die abschließenden Play-offs im April. Die nächsten Schritte können die Heidelberger nun am Wochenende gehen, wobei ihnen ein Doppelpack ins Haus steht. Bereits heute Abend (19.30 Uhr) geht es zu den Artland Dragons nach Quakenbrück, am Sonntag (18 Uhr) geht es dann zu den Baunach Young Pikes.

Das Hinspiel gegen die Dragons war so etwas wie der Wendepunkt in der Heidelberger Saison. Nach einem missglückten Saisonstart gewannen die Academics vor heimischen Publikum mit 101:79. Topscorer damals war Shyron Ely, der zehn seiner elf Wurfversuche versenkte und mit 28 Punkten das Spiel beendete. Ein Schlüssel zum Erfolg wird heute Abend aus Sicht der Academics erneut das Rebound-Spiel unter den Körben sein. Dort haben vor allem die Dragons ihre Stärken, allerdings sind die Quakenbrücker anfällig für Ballverluste. red

