Doppelpack für guten Zweck

Mannheim.Die Mannheim Bandits laden am Sonntag zu einem besonderen Heimspiel-Doppelpack ins Michael-Hoffmann-Stadion ein. Um 12 Uhr stehen sich zunächst in der 2. Bundesliga die Damen der Banditaz und der Mainz Golden Eagles zum Top-Spiel in der Süd-West-Gruppe gegenüber. Um 15 Uhr folgt der Kick-off des Herrenspiels der Bandits gegen die Kornwestheim Cougars in der Landesliga Baden-Württemberg. Für die American Footballer der MTG Mannheim ist dabei ein Heimsieg gegen die Gäste aus Kornwestheim Pflicht, wenn sie als Tabellendritter im Aufstiegsrennen zur Oberliga bleiben wollen.

Der Doppelpack im MTG-Stadion bildet den Rahmen des Wohltätigkeits-Engagements der Bandits. So geht von den sieben Euro Eintritt für beide Spiele die Hälfte an die in Lampertheim beheimatete Stiftung Athletes for Charity, die sich in besonderem Maße um kranke und benachteiligte Kinder kümmert. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. and

