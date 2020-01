Doppelpack gegen Mülheim

Mannheim.Beide Mannschaften des TSV Mannheim Hockey greifen am Samstag nach einem Ticket zum Final Four um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. Die letzte Hürde vor dem Einzug in die Endrunde der Damen und Herren in Stuttgart (8./9. Februar) heißt dabei für beide TSVMH-Teams am Samstag HTC Uhlenhorst Mülheim.

Der Viertelfinal-Doppelpack zwischen den Schwarz-Weiß-Roten und den Ruhrstädtern wird aber nur zur Hälfte in Mannheim ausgetragen. So haben die TSVMH-Damen am Samstag um 12 Uhr (live auf sportdeutschland.tv) als Meister der Süd-Gruppe gegen den West-Zweiten Heimrecht in der Primus Valor Arena, während die TSVMH-Herren als Süd-Vize am Samstag (17 Uhr, live auf uhlen.tv) beim Westmeister in Mülheim antreten müssen. Die Anspielzeiten wurden am Samstag so gewählt, dass es den Fans beider Lager möglich ist, bei beiden Duellen dabei zu sein. Ein Umstand, der auch Carsten-Felix Müller entgegen kommt, der gemeinsam mit Fanny Cihlar das Trainergespann bei den TSVMH-Damen und mit Alexander Vörg bei den TSVMH-Herren bildet.

„Für mich geht es nach dem Damen-Viertelfinale mit dem Auto direkt weiter nach Mülheim“, nimmt Müller diesen Stress gerne auf sich. Schließlich hat er die Hallensaison 2018/2019 in bester Erinnerung, als die TSV-Damen im DM-Halbfinale dem Club an der Alster aus Hamburg erst nach Penaltyschießen mit 3:5 unterlagen und die Herren sogar das DM-Finale erreichten, das ebenfalls gegen den Club an der Alster mit 4:6 verloren ging. Um den erneuten Endrundeneinzug zu schaffen, muss nun aber zunächst ein Sieg gegen Mülheim her.

Stadler und Kaufmann wieder da

„Bei den Damen wird es ein 50:50- Spiel, bei dem es unter anderem darauf ankommt, wie die Ecken verwertet werden“, sagt Müller, der die Herren-Partie etwas anders einschätzt: „Zum Viertelfinale beim Westmeister fährt man traditionell mit Außenseiterchancen, das muss man klar sagen. Unser Ziel wird es sein, das Spiel möglichst lange eng zu halten, denn dann entscheidet die Tagesform“, erwartet der Coach eine äußerst knifflige Aufgabe.

Personell kann der TSVMH dabei sowohl bei den Damen als auch bei den Herren aus dem Vollen schöpfen. So sind auch Alexander Stadler und Paul-Philipp Kaufmann vom Lehrgang des erweiterten deutschen Olympiakaders in Spanien wieder zurück in Mannheim. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020