Doppelpack mit Anspruch

Mannheim.Noch acht Spiele stehen für die Herren des Mannheimer HC in der Hauptrunde der Feldhockey-Bundesliga auf dem Programm. Mit aktuell Platz drei würden die Blau-Weiß-Roten dabei den erneuten Einzug ins Final Four um die deutsche Meisterschaft in Krefeld (18./19. Mai) schaffen – doch sicher kann sich das Team des Trainerduos Michael McCann und Matthias Becher dessen noch längst nicht sein.

„Es sind zwei tolle Spiele, die da jetzt auf uns warten“, blickt MHC-Coach Matthias Becher dem Restundenauftakt am Wochenende entgegen, an dem die MHC-Herren am Samstag (13 Uhr) zunächst Tabellenführer Rot-Weiss Köln und am Sonntag (14 Uhr) den Tabellenvierten UHC Hamburg am Neckarplatt zu Gast haben. „Es ist natürlich gut, dass wir mit zwei Heimspielen in die verbleibende Runde starten. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Köln schon am vergangenen Wochenende zwei Ligaspiele hatte“, sieht Becher hier bei den Domstädtern einen kleinen Vorteil. „Dem UHC Hamburg geht es dagegen wie uns. Sie starten ebenfalls erst jetzt in die letzten Hauptrundenspiele“, sieht der MHC-Coach die Norddeutschen in einer ähnlichen Position wie die Hausherren.

Mindestens drei Punkte das Ziel

Dass die Blau-Weiß-Roten in diesen beiden Heimspielen einen wichtigen Schritt in Richtung DM-Endrunde in Krefeld machen könnten, ist Becher dabei sehr bewusst. „Wir spielen zuhause und müssen aus diesen beiden Spielen mindestens drei Punkte holen, dann bleiben wir weiter gut im Rennen. Sechs Punkte wären natürlich super“, ist der Trainer der Blau-Weiß-Roten gespannt, ob sich am Wochenende die gute Vorbereitung der MHC-Herren in den beiden Top-Duellen dann auch positiv bemerkbar macht.

Bis auf die beiden Langzeitverletzten Robert Farrington und Frederik Hillmann sind soweit alle im MHC-Kader fit für den Saisonendspurt. „Philipp Huber konnte zuletzt im Testspiel gegen den Nürnberger HTC eine Halbzeit mitwirken. Seine erste nach langer Verletzungspause, aber bei ihm wollen wir nichts übereilen“, berichtet Becher, dass die Leidenszeit des erfahrenen Abwehrspielers langsam zu Ende geht.

Spätestens beim prestigeträchtigen Endturnier der Euro Hockey League (EHL) im niederländischen Eindhoven (17. bis 22. April) im Achtelfinale am 17. April (12.45 Uhr) gegen den russischen Meister Dinamo Kazan wollen die Mannheimer gerne wieder voll auf die Dienste des Verteidigers setzen, der seit 2012 beim MHC spielt. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019