Doppelpack vor der Pause

Mannheim.Bevor sich die Feldhockey-Bundesliga in die Winterpause begibt, steht den Herren des Mannheimer HC ein Heimspiel-Doppelpack bevor. Am Samstag (14 Uhr) kommt der deutsche Meister Uhlenhorst Mülheim zum Gastspiel in die MHC Arena und am Sonntag (14.30 Uhr) ist der Crefelder HTC zu Gast.

Dass die Mülheimer an Ostern 2019 in Eindhoven (Niederlande) auch MHC-Gegner im Viertelfinale der Euro Hockey League (EHL) werden könnten, spielt für MHC-Trainer Michael McCann keine Rolle „Das hat nichts mit dem Spiel am Samstag zu tun. Wir freuen uns natürlich über die EHL-Auslosung. Aber erst einmal gilt es, im Achtelfinale Dinamo Kasan zu schlagen und dann wissen wir ja nicht, ob wir dann im Viertelfinale auf Mülheim oder doch Oranje-Rood Eindhoven treffen“, will McCann noch nicht in die nahe Zukunft blicken. „Wir wollen vor der Winterpause in der Bundesliga noch die 30 Punktemarke knacken, das heißt dass wir am Wochenende mindestens eines unserer beiden Heimspiele gewinnen müssen“, setzt der Australier dabei auf die Heimstärke der Blau-Weiß-Roten in den letzten Jahren.

Dem zweitplatzierten MHC würde dabei schon ein Sieg reichen, um in der Liga auf Platz eins zu überwintern. „Wir wollen gewinnen und nur 90 Prozent reichen in keinem Bundesligaspiel zum Sieg“, erwartet McCann, dass der Meister von 2017 in den letzten beiden Spielen des Jahres noch einmal alles in die Waagschale wirft. Außer Philipp Huber kann er dabei auf alle seine Spieler zurückgreifen. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018