Doppelpack vor Weihnachten

Mannheim.Nachdem der Spielbetrieb in der Fraueneishockey-Bundesliga zuletzt wegen der Länderspielpause ruhte, findet am letzten Wochenende vor Weihnachten noch ein Doppelspieltag in der Eliteklasse statt. Die Mad Dogs Mannheim bekommen es dabei in zwei Heimspielen mit der Düsseldorfer EG zu tun.

Gespielt wird am Samstag (19.45 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) in den Nebenhallen der SAP Arena. Das Duell zwischen dem Tabellensechsten aus der Kurpfalz und dem Siebten aus dem Rheinland ging in den bisherigen beiden Aufeinandertreffen an die Mad Dogs (4:2 und 8:4). Sollten den Mad Dogs gegen die DEG in den letzten Spielen des Jahres erneut zwei Siege gelingen, bliebe man in Schlagweite zu Platz fünf. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018