Doppelsieg in Neuseeland

Christchurch.Beim ihren zweiten Auftritten in der neuen FIH Pro League konnten die Teams des Deutschen Hockey-Bundes im neuseeländischen Christchurch die ersten Siege einfahren. Die DHB-Damen mit Nike Lorenz, Cécile Pieper und Sonja Zimmermann (alle Mannheimer HC) sammelten mit dem 3:1 (2:1)-Sieg über Neuseeland nach dem 2:2 zum Auftakt in Australien bereits vier Punkte. Bei der Wahl zur besten U-23-Spielerin der Welt war Nike Lorenz Vierte geworden. Es gewann die Argentinierin Lucina von der Heyde – in der Hinrunde der Feldhockey-Bundesliga noch Teamkameradin von Lorenz.

Auch die deutschen Hockey-Herren siegten gegen Neuseeland mit 3:1 (0:0) und verbuchten damit nach der 2:4-Auftaktniederlage in Australien die ersten drei Zähler im neuen Wettbewerb. Mit Moritz Rothländer (TSV Mannheim Hockey) und Teo Hinrichs (MHC) bot Bundestrainer Stefan Kermas dabei auch zwei Spieler aus Mannheim auf. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019