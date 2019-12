Doppelspieltag für TV Käfertal

Mannheim.Faustball-Bundesligist TV Käfertal steht vor dem ersten Doppelspieltag der Saison. Am Samstag (19 Uhr) gastieren die Mannheimer beim Tabellenschlusslicht TV Stammheim, einen Tag später empfangen sie um 15 Uhr den TV Vaihingen/Enz in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule.

Der TVK, der mit 4:4 Punkten Rang vier belegt, geht als Favorit in beide Partien und will nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Pfungstadt zurück in die Erfolgsspur. „Natürlich war es ärgerlich, dass wir die engen Sätze gegen Pfungstadt nicht nach Hause geholt haben“, hatte TVK-Spieler Marcel Moritz ein Käfertaler Team gesehen, das im Derby unter Wert geschlagen wurde. mwh

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019