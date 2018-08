Doppelte Enttäuschung

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten TSV Amicitia II und SG Viernheim legten am Wochenende einen missglückten Saisonstart hin. Die Reserve der Blaugrünen kam schon am Samstagnachmittag gegen die Spvgg Ilvesheim mit 0:9 deutlich unter die Räder, gestern kassierten die Orangenen dann gegen Neuling DJK Feudenheim eine 1:2-Schlappe.

Null Punkte, neun Gegentore, einen Platzverweis und drei Verletzte – die Saison hätte für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim nicht schlechter beginnen können. Gegen Ilvesheim setzte es für die Blaugrünen auf eigenem Platz eine deftige 0:9-Schlappe, die auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Das junge Team von Trainer Karsten Welle war in allen Belangen unterlegen, auch weil einige Akteure zu fehlerhaft oder zu egoistisch agierten. In dieser Form wird es sicher schwer die Klasse zu erhalten. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz des Waldstadions war eigentlich schon zur Pause entschieden, denn Alexander Hilbert (16./41.) und Abdellatif Sabri hatten für eine 3:0-Gästeführung gesorgt. Nach dem Seitenwechsel kam es für die Viernheimer aber noch dicker. Hilbert (61./90.) legte zwei weitere Treffer nach, außerdem waren noch Lucas Erny (56.) per Foulelfmeter, Kevin Merrill (73.), Anton Michael (74.) und Sabri (76.) erfolgreich.

Die Viernheimer müssen aber nicht nur die neun Gegentore verdauen. Kurz vor Spielende flog Miguel Angelo Ferreira Maurizio wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz und wird beim nächsten Spiel ebenso fehlen wie Niklas Falkenstein, Kristian Krastev und Marc Leoniak, die verletzt ausgewechselt werden mussten.

Gestern hat die SG Viernheim die vermeintlich leichte Hausaufgabe in den Sand gesetzt. Mit dem Aufsteiger DJK Feudenheim kam eine engagierte Mannschaft in den Familiensportpark West und brachte den Schwung der Meistersaison mit nach Südhessen. Die Orangenen hatten zahlreiche Neuzugänge in der Startformation, präsentierten sich aber noch nicht als Einheit. Das Trainergespann Werner Brockenauer/Markus Sittardt fordert deshalb Geduld.

Mitte der ersten Halbzeit erzielten die Mannheimer durch Khang Do-Thanh (21. Minute) ihren ersten Treffer in der A-Klasse und brachten die Führung auch in die Halbzeitpause. Die Viernheimer reagierten mit zwei Auswechslungen, mussten aber bis zu 70. Minute warten, ehe Abdelkarim Lebsir der Ausgleich gelang. Als sich alle im Familiensportpark schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, verwandelte Adrian Spatz in der Schlussphase einen Elfmeter (86.) zum 2:1-Sieg für die Gäste.

Dass Feudenheim in der Nachspielzeit noch eine Rote Karte kassierte, fiel letztlich nicht mehr ins Gewicht. JR

