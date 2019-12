Doppelter Doppelpack

Mannheim.Schon am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Herren des TSV Mannheim Hockey in der Hallen-Bundesliga beim HC Ludwigsburg antreten. Bereits einen Tag später stehen sich der Vizemeister und der Aufsteiger erneut gegenüber (Samstag, 18.30 Uhr, Primus Valor Arena).

Der Mannheimer HC bekommt es als Spitzenreiter der Südgruppe zweimal mit dem Nürnberger HTC zu tun. Zunächst muss der MHC am Samstag (16 Uhr) in Nürnberg antreten, während sich beide Clubs am Sonntag (14.30 Uhr, Irma-Röchling-Halle) am Neckarplatt zum Rückspiel wiedersehen.

„Das Spiel in Ludwigsburg wird vor allem mit den Zuschauern ein heißer Tanz. Wir freuen uns darauf und sind positiv gestimmt, dass wir dort bestehen und punkten werden“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller: „Im Rückspiel geht es darum, welches Team besser regeneriert und die Schlüsse aus dem Hinspiel besser umsetzt.“

Die Zielsetzung des MHC-Trainers Matthias Becher ist klar. „Wir wollen mindestens vier Punkte gegen Nürnberg holen. Zwei Spiele gegen das gleiche Team – das ist eine spannende Aufgabe“, blickt der Coach auf die beiden Duelle mit dem NHTC und hofft, wieder auf Raphael Hartkopf zurückgreifen zu können. Torhüter Lukas Stumpf ist vermutlich wieder dabei. and

