Doppelter Grund zu Freude

Schriesheim.Der Sieger in der Männer-Konkurrenz beim Hauptrennen des 26. Mathaisemarktlaufs kommt aus der Pfalz: Tim Könnel vom TuS 06 Heltersberg war nach den zehn Runden der KIA Autohaus Doll Challenge durch die Schriesheimer Altstadt mit der Zeit von 30:39,4 Minuten der Schnellste. Bei den Frauen siegte Kristina Hendel von der LG Braunschweig. Sie lief die 10 000 Meter in 34:59,6 Minuten. Insgesamt nahmen 29 Läuferinnen und Läufer an dem Rennen teil, das anspruchsvolle Bestzeiten unter 42 (Frauen) und 36 Minuten (Männer) voraussetzte. An allen Wettbewerben des Mathaisemarktlaufs 2020 nahmen insgesamt 830 Starter teil.

Tim Könnel schien sich auf dem Kopfsteinpflaster pudelwohl zu fühlen. Der 25-Jährige verschärfte bereites in der zweiten Runde das Tempo, und ließ den späteren Zweiten Julian Großkopf vom LAZ Ludwigsburg zunächst ziehen. Doch in der dritten Runde hatte Könnel, der als Arzt im Klinikum Ludwigshafen arbeitet, seinen schärfsten Konkurrenten wieder eingeholt. In der Folge baute der Pfälzer mit Rundenzeiten von fast exakt drei Minuten seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Und für die abschließend Runde hatte Könnel dann noch so viele Reserven im Tank, dass er noch einmal richtig aufdrehte: Mit 2:58, 1 Minuten lief er die abschließenden 1000 Meter so schnell wie kein anderer Teilnehmer der Doll Challenge und gewann somit hochverdient. „Das war meine persönliche Bestzeit über diese Strecke“, freute sich der Sieger am Ende nicht nur über den Tagessieg. „Da in Kandel der Marathon abgesagt wurde, hat mich Veranstalter Christian Alles gefragt, ob ich hier starten möchte. Da habe ich mir gedacht: Der Lauf ist vor der Haustüre. Und es hat wirklich alles gepasst. Ich komme gerne wieder hier her“, sagte Könnel, der sich mit seiner Zeit zugleich für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte.

Zweiter bei den Herren wurde Großkopf, der am Ende dann doch über 25 Sekunden Rückstand auf Könnel aufwies. Platz drei sicherte sich Markus Hauber von den Kesselläufern Stuttgart (31:17,5). Der als Mitfavorit gestartete Lokalmatador Michael Chalupsky vom engelhorn sports Team TV Schriesheim verpasste in 31:47,4 Minuten knapp das Podest und wurde im 21-Läufer starken Teilnehmerfeld Vierter.

Schnellste Frau war nicht Merle Brunnée vom engelhorn sports Team MTG Mannheim. Mit 35:48,1 Minuten lief die 25-jährige Mitfavoritin zwar eine starke Zeit, doch am Ende reichte es nur zum zweiten Platz vor ihrer Teamkollegin Aoife Quigly (engelhorn sports Team TV Schriesheim/36:50,2 Minuten), die Dritte wurde. Den Sieg holte sich die ehemalige kroatische Junioren-Hindernislauf-Meisterin Kristina Hendel. Die Ehefrau des deutschen 10 000-Meter-Meisters Sebastian Hendel setzte sich schon in den ersten Runden von den Konkurrentinnen ab und feierte einen souveränen Erfolg. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020