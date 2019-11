Drama in Spanien

Tarragona.Für Hurly Long vom Golf Club Mannheim-Viernheim hätte es die Krönung einer Ausnahme-Saison werden können, doch der 24-Jährige erlebte bei der sechstägigen Qualifikation zur European Tour in Spanien ein echtes Sport-Drama. Nach sechs Runden auf den beiden 18-Loch-Kursen des Lumine Golf Club in Tarragona (Katalonien) hatte der Sohn von GC-Club-Trainer Ted Long am Mittwochnachmittag einen einzigen Schlag zuviel auf der Scorekarte, um unter die besten 25 zu kommen. 416 Schläge hätten gereicht, um eine der 25 Startberechtigungen für die große europäische Bühne zu bekommen. Am Ende stand der Heppenheimer bei 417 Schlägen und mit fünf weiteren Pechvögeln auf dem geteilten 29. Platz der Q-School in Spanien.

Long hatte in Katalonien nach vier Runden souverän den Cut erreicht und durfte am Dienstag und Mittwoch auf die beiden Abschlussrunden der besten 70 von ursprünglich 154 Startern. Bis dahin lag der 24-Jährige, der sich mit dem Sieg bei der Pro Golf Tour für das Qualifikationsturnier in Spanien qualifiziert hatte, auf einem sensationellen fünften Platz. Die Eintrittskarte für die neben der US-dominierten PGA-Tour renommierteste internationale Turnier-Serie schien dem Deutsch-Amerikaner da fast schon sicher. Doch in Runde fünf benötigte Long 74 Schläge für den 71-Par-Kurs.

Traum noch nicht zu Ende

„Das hat ihm im übertragenen Sinn das Genick gebrochen“, sagte GC-Vizepräsident Bernd Packhäuser, der in der Heimat den Turnierverlauf mitverfolgte. Auch die 69 Schläge (-2) auf der Schlussrunde konnten diesen Ausrutscher nicht mehr ausbügeln. Am Ende standen 67, 71, 71, 65, 74 und 69 Schläge (417/-11) – und damit einer zu viel für den direkten Aufstieg ins europäische Oberhaus der Golfer.

Das Ticket für die eine Stufe unter der European Tour angesiedelte Challenge Tour hat Long durch den Erfolg bei der Pro Tour für 2020 aber auf jeden Fall sicher und darf sich auch Hoffnung auf ein paar Einladungen zur European Tour machen, da er in Tarragona den Cut erreicht hatte. Nach der ersten Enttäuschung blickte deshalb auch Vater und Trainer Ted Long optimistisch auf das nächste Jahr: „Hurly wird neben den Starts auf der Challenge Tour nun auch etliche Turniere auf der European Tour spielen können. Und wer weiß – vielleicht schafft er ja doch noch den Sprung in Europas erste Golf-Liga.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019