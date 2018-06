Drei Heimsiege für Seckenheimer Lokalmatadore

Anzeige

Mannheim.„Das Stallglück ist zurück“, sagte der Galopptrainer Marco Klein nach dem Renntag am Freitagabend und auch sein Seckenheimer Kollege Horst Rudolph war glücklich. Mit zusammen drei Siegen und zwei zweiten Plätzen zogen die Beiden ein rundum zufriedenes Fazit nach der Abendveranstaltung auf der Waldrennbahn.

Ohne große Erwartungen hatte Besitzertrainer Rudolph seine Pferde Olkaria und Bill Ferdinand an den Start geschickt. Dabei hat der Wallach in der laufenden Saison schon fünfmal gewonnen und vor zwei Wochen wurde in Saarbrücken seine rasante Aufholjagd zum Ritt des Monats gekürt. „Doch letzte Woche ging in Baden-Baden gar nichts, er kam schweißüberströmt als Letzter ins Ziel. Ich denke, Billy braucht eine Pause“, hatte der Coach im Vorfeld gesagt. Auch seine Stute sah er „wieder im Kommen“, aber noch nicht im Vollbesitz ihrer Leistungsfähigkeit. Doch beide belehrten ihn im Ausgleich IV über 2500 Meter mit einem „völlig unerwarteten“ Doppelsieg eines Besseren. „Damit hätte ich nie gerechnet.“

Die siebenjährige, von Stefanie Koyuncu gerittene Olkaria kam sofort gut in Schwung und der fünfjährige Bill Ferdinand packte mit Miguel Lopez im Sattel sein großes Kämpferherz aus. Wie so oft rollte er das Feld von hinten auf und als er auf der Zielgeraden Stallgefährtin Olkaria überholte, ließ die sich mitziehen und sicherte sich noch Rang zwei. „Sie ist wieder da und Bill Ferdinand hat sich top erholt. Er erhält eine Pause – bis zum nächsten Rennen“, scherzte Rudolph.