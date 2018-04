Drei-Jahres-Plan läuft gut an

Anzeige

MANNHEIM.Zwei Drittel der Saison sind in der Fußball-Kreisklasse A I absolviert. Die TSG Rheinau, die nach einer siebenjährigen Tingeltour durch die B- und C-Klasse wieder von sich reden macht, belegt als Aufsteiger den neunten Tabellenrang. „Wir sind mit unserer Platzierung zufrieden. Von der Punktausbeute her hätten es auch sechs Zähler mehr sein können, um den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte zu haben“, zieht TSG-Coach Niki Antos dennoch ein zufriedenes Fazit.

Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz ist mit elf Punkten durchaus komfortabel, wenngleich Antos auf das Spiel mit dem Rechenschieber gerne bald ganz verzichten möchte. „Man darf sich nie zu lange zu sicher wähnen. Wir müssen noch ein paar Pünktchen holen, damit nichts mehr passieren kann“, so der Trainer des Aufsteigers. Dann wäre Teil eins des ehrgeizigen Drei-Jahres-Plans, den man am Distelsand verfolgt, erfüllt. Dieser sah vor, nach dem Aufstieg in der Liga anzukommen und den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. In der kommenden Saison will man den nächsten Schritt in obere Tabellengefilde wagen und an der Spitze mitspielen. Im Jahr drei steht dann der Aufstieg in die Kreisliga auf der Agenda.

Trainerteam bleibt

Die Planungen für die neue Saison laufen derweil auf vollen Touren. Antos und auch sein Co-Trainer Patrick Bojdol bleiben an Bord, zudem haben bereits zehn Spieler ihre Zusage für eine neue Saison gegeben.