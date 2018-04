Drei Mal Gold für Krämer

Anzeige

Madrid.Die Mannheimer Leichtathleten der DJK Käfertal-Waldhof und der MTG haben bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren in Spanien mit fünf Titeln, je einmal Silber und Bronze sowie einem Europarekord alle Erwartungen bestätigt, die sie bei den „Deutschen“ geschürt hatten.

Noch einmal bergauf zeigte die Leistungskurve bei Hartmut Krämer (DJK), der in der AK 75 mit dreimal Gold glänzte. Auf den 60 Metern ließ er das Feld in 8,56 sec weit hinter sich und verbesserte die 14 Jahre alte europäische Bestzeit von Wolfgang Reuter (Klausdorf) um sechs Hundertstel. Auch auf den 200 Metern war er nicht zu schlagen und zusammen mit Heinz Keck (Hamburg), dem Potsdamer Willi Klaus sowie Guido Müller (Vaterstetten) gewann er zudem in der 4x200-Meter-Staffel den Hallen-Titel.

Über zweimal Gold und einmal Silber jubelte Bettina Schardt (MTG). Sie war in der AK 45 mit dem Diskus (40,96 m) und mit dem Hammer (40,95 m) die Beste. Im Gewichtstoßen wurde sie Zweite (13,01 m). Edelmetall Nummer sieben steuerte Ellen Weller (AK 50) bei. Sie holte Bronze im Kugelstoßen (12,42 m). Jeweils Vierte wurde sie im Hammerwurf (38,50 m), Gewichtstoßen (12,46 m) und Speerwerfen (26,81).