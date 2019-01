Drei Titel bleiben beim ASV

Ladenburg.Am Start in das neue Wettkampfjahr der Ringer stehen traditionell die Bezirksmeisterschaften in den beiden Bezirken Nord und Süd. Ausrichter waren in diesem Jahr der ASV Ladenburg und der KSV Östringen.

In Ladenburg gingen in den sechs Altersklassen im griechisch-römischen Stil 131 Sportler aus zwölf Vereinen über die Waage und auf die Matten. Zwar war dies gegenüber dem Vorjahr (117) ein leichter Anstieg bei den Teilnehmern, aber dennoch waren einige Gewichtsklassen sehr schwach oder gar nicht besetzt. Die Mannschaftswertung gewann der KSV Hemsbach mit 130 Punkten deutlich vor Gastgeber ASV Ladenburg (99) und der SVG Nieder-Liebersbach (79).

Bei den Herren siegten in den Einzelkonkurrenzen: 60 kg: Frank Losmann (KG Laudenbach/Sulzbach), 63 kg: Andras Tamas (ASV Ladenburg), 67 kg: Alexander Riefling (ASV Ladenburg), 72 kg: Mahmud-Malik Gül (KSV Hemsbach), 82 kg: Erkan Denel (KSV Hemsbach), 97 kg: Marco Bechtel (KG Laudenbach/Sulzbach), 130 kg: Patrick Sauer (ASV Ladenburg). TP

