Dreistündiger Kampf bleibt unbelohnt

MANNHEIM.Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal/Waldhilsbach II sind in der Verbandsliga nach einer 6:8-Niederlage beim TTC Tiefenbronn auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. „Das war ein dreistündiger Kampf ohne positiven Ausgang für uns“, sagte die Käfertaler Teamsprecherin Heike Czech: „Leider gingen zu Beginn gleich beide Doppel verloren, so dass wir diesem Rückstand bis zum 3:7 hinterherliefen.“

Die SG II verkürzte zwar zum 6:7, doch Tiefenbronn gewann das letzte Einzel. Sabine Lehr und Christine Rödler punkteten zweimal für Käfertal/Waldhilsbach, Heike Czech und Tina Stein je einmal. Kapitänin Kerstin Sommer fällt weiter wegen eines gebrochenen Arms aus. Zwei Spieltage vor Schluss hat die SG II zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die Hoffnung bleibt

In der Verbandsklasse dürfen die Herren der SG DJK St. Pius/MTG Mannheim noch auf den Klassenerhalt hoffen. Die Mannheimer gewannen ihr Heimspiel gegen den TTV Mühlhausen II mit 9:6 und haben drei Punkte Rückstand auf den Relegations- und zugleich auch ersten Nichtabstiegsplatz. Gegen Mühlhausen II drehte die SG einen 1:2-Rückstand nach den Eingangsdoppeln noch in einen Sieg. Im vorderen und hinteren Paarkreuz holten die Mannheimer jeweils drei von vier möglichen Punkten. Am 7. April steht die SG vor einem weiteren Endspiel zu Hause gegen den Ligaviertletzten FC Lohrbach. Bei einer Niederlage wäre der Abstieg besiegelt. Bei einem Sieg könnte die SG, die Tabellenvorletzter ist, noch einmal auf einen Punkt an den Nichtabstiegsplatz herankommen.