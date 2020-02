Drittligisten setzen Signal

Frankfurt.Sondershirts, Trauerflor, Gedenkminute: Die Klubs und Schiedsrichter der 3. Liga setzen nach den Vorkommnissen beim Spiel in Münster am vergangenen Freitag und der tödlichen Gewalttat in Hanau ein Zeichen gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit. Unter dem Motto „Rote Karte dem Rassismus“ werden nahezu alle Drittligisten, die Schiedsrichter und Einlaufkinder in einheitlichen T-Shirts auflaufen. Im unmittelbaren Anschluss wird es in allen zehn Spielen eine Gedenkminute für die Opfer von Hanau und deren Angehörige geben. Zudem werden alle Akteure Trauerflor tragen.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: „Wir stehen zusammen gegen jeden, der unsere Werte angreift. Die Reaktion sowie der Zusammenhalt der Fans und Vereine sind beeindruckend – sowohl unmittelbar nach dem beschämenden Vorfall von Münster als auch jetzt, wenn es darum geht, weiter gemeinsam gegen Rassismus einzutreten. Deshalb ist es ein starkes Signal, das die 3. Liga am Wochenende setzt.“ Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau sagt: „Ich begrüße es sehr, dass die Vereine der 3. Liga und so viele Fans ihre Stimme für die Menschlichkeit und Leroy Kwadwo erheben.“ red

