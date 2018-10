Dubois glaubt an ein Duell auf Augenhöhe

Mannheim.Neues Spiel, neues Glück heißt es heute ab 19 Uhr für die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld: Die bittere 19:31-Derbyschlappe gegen Viernheim ist abgehakt, mit einem Heimsieg gegen die HSG St. Leon/Reilingen wollen die Spieler von Trainer Marco Dubois in die Erfolgsspur zurück. „Wir haben das Viernheim-Spiel angesprochen, die Fehler klar benannt, aber das ganz dann auch schnell abgehakt“, erklärt Dubois, der zudem die positiven Aspekte des letzten Erfolgs bei seinen Akteuren in Erinnerung rief: „Wir haben eine Woche zuvor noch beim 29:24 in Stutensee eine richtig gute Leistung gezeigt. An die gilt es nun wieder anzuknüpfen.“

Im Gegensatz zur Partie in Viernheim erwartet Dubois gegen St. Leon/Reilingen ein Spiel auf Augenhöhe und mit viel Kampf. „Die HSG ist bekannt dafür, dass sie immer fightet. Da müssen wir dann entsprechend dagegenhalten“, fordert auch TVF-Sprecher Florian Kuhn. „Wir haben hier in Friedrichsfeld Kerwe und mit einem Sieg im Rücken kann man anschließend wesentlich schöner feiern.“

Positiv für den TVF: Tim Eberlein ist wieder mit dabei und damit hat Marco Dubois eine Alternative mehr zur Verfügung. Gerade vor dem Hintergrund des Weggangs von Sebastian Wingendorf, den es bekanntlich beruflich nach Berlin gezogen hat, ist es wichtig für die Friedrichsfelder, von Verletzungen weitestgehend verschont zu bleiben. So steht aktuell nur hinter Daniel Schweizer noch ein Fragezeichen, der sich mit einer Wadenverletzung herumplagt. „Ob er gegen St. Leon schon wieder dabei sein kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden“, erklärt Kuhn, der hofft, dass in eigener Halle der zweite Saisonsieg eingefahren werden kann.

Spielfrei ist an diesem Wochenende indes der TSV Amicitia Viernheim. Dessen Spiel bei der SG Stutensee-Weingarten wurde kurzfristig auf Donnerstag, 15. November, 20 Uhr verlegt. Der Grund hierfür war, wie berichtet, die Länderspielteilnahme von Viernheims Dymal Kernaya mit der Nationalmannschaft des Kosovo. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018