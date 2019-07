Duell der Kumpels

MANNHEIM.Für einige Vereine aus den Fußballkreisen steht am Wochenende bereits die erste Bewährungsprobe an. Dann startet der Badische Verbandspokal in seine neue Auflage. Eines der attraktivsten Lose zog der Kreisligist SV Enosis Mannheim, der den Verbandsliga-Absteiger SV 98 Schwetzingen empfängt. „Wir sind Außenseiter und der Pokal ist für uns Neuland“, bekennt Enosis-Trainer Musie Sium, der sich auf das Aufeinandertreffen mit seinem Sandkasten-Freund Kevin Knödler, seines Zeichens Trainer bei den Schwetzingern, freut.

„Ich bin verliebt in den Erfolg. Und in diesem Spiel noch etwas mehr, sonst muss ich mir jahrelang Frotzeleien über mich ergehen lassen“, lacht Sium. Am Sonntag (17 Uhr) wird allerdings für mindestens 90 Minuten der Ernst zwischen den beiden Trainerbänken regieren. „Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen und die Vorbereitung ist gut angelaufen, fast zu gut“, findet Sium. Gegen den SV 98 muss er aber auf seinen prominentesten Neuzugang, Ex-Waldhof-Profi Cem Islamoglu, verzichten. Ebenfalls mit einer großen Hausnummer messen muss sich der A-Ligist TSG Rheinau, der Verbandsligist FC Zuzenhausen empfängt (Sonntag, 17 Uhr). „Große Chancen rechnen wir uns nicht aus. Mit Sicherheit wird ein Verbandsligist einen A-Ligisten aber irgendwo unterschätzen“, sagt TSG-Abteilungsleiter Thomas Gutjahr.

Ebenfalls in der Rolle des David stecken der 1.FC Turanspor Mannheim (A-Klasse) gegen den TSV Neckarbischofsheim (Landesliga) sowie der FC Germania Friedrichsfeld (Kreisliga) gegen den Verbandsliga-Absteiger SG Kirchheim. In einem Verbandsliga-Duell empfängt Fortuna Heddesheim den TSV Wieblingen. Der VfR Mannheim muss zur SG Hemsbach und der VfB Gartenstadt beim TSV Kürnbach antreten. In einem Mannheimer Fußballkreis-Duell empfängt Amicitia Viernheim den FK Srbija Mannheim. Kurpfalz Neckarau spielt gegen Bammental und Türkspor Mannheim gegen Neuenheim. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019