Duell der Titelanwärter

Mannheim.Nach dem erfolgreichen Auftakt folgt nun direkt die Reifeprüfung. Mit einem 4:2-Sieg ist der SV Enosis in Hemsbach (4:2) in die Saison gestartet, am Sonntag kommt nun der SC Rot-Weiß Rheinau. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sicherlich um den Aufstieg mitspielen können. Beide Teams haben sich qualitativ extrem verstärkt“, analysiert Enosis-Coach Musie Sium. In der Tat hat auch der SV in der Sommerpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen, unter den Neuverpflichtungen befindet sich auch der Toptransfer der Liga: Mit dem 38-jährigen Cem Islamoglu kickt nun ein gestandener Profi in der Kreisliga. Er stand schon für Siegen in der 2. Liga auf dem Platz, beim SV Darmstadt schnürte er ein Jahr in der 3. Liga seine Schuhe.

„Ich habe noch nie einen so bescheidenen Menschen getroffen, er ist ein Wahnsinnskerl. Cem hängt sich voll rein, ist hochmotiviert, obwohl er schon so viel höher gespielt hat“, freut sich Sium über den Transfercoup.

Mit Blick auf den Kader schwingt beim erfahrenen Coach aber auch Wehmut mit: „Mit Chrisovalantis Davanis haben wir nicht nur einen herausragenden Spieler, sondern auch einen guten Freund verloren“. Der 31-Jährige wechselte nach Querelen mit dem Vorstand nach Ludwigshafen in die Kreisklasse.

Harmonie stimmt

Sium hofft jetzt dennoch auf den großen Sprung. „Wir wollen bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg haben“, wirkt der Trainer bis in die Haarspitzen motiviert und freut sich vor allem über die gute Stimmung im Team: „Es sind viele neue Spieler dabei, da dachte ich nicht, dass alle direkt so gut harmonieren.“

Lediglich die schwache Chancenauswertung beim Auftaktspiel gibt Sium zu denken: „Gegen Rheinau können wir uns das nicht erlauben, wir müssen definitiv konsequenter werden. Wir wollen jetzt am Sonntag auch direkt auf dem Feld zeigen, dass mit uns zu rechnen ist.“ bah

