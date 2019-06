Duell der Torfabriken

MANNHEIM.Nach dem Rückzug der TSG Eintracht Plankstadt II (wir berichteten) bestreiten der FK Bosna Mannheim und der VfB Gartenstadt III am Mittwoch (19 Uhr) das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Fußball-A-Klasse. „Wichtig ist für uns, Ruhe zu bewahren und unsere Leistung wie in den letzten Spielen abzurufen“, fordert Bosna-Trainer Amir Ascic. „Gartenstadt III ist eine eingespielte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“

Die Besucher auf dem Sportgelände des TSV Neckarau erwartet ein Aufeinandertreffen zweier offensivfreudiger Teams, denn sowohl der FK Bosna Mannheim (102 Tore) als auch der VfB Gartenstadt III (99) haben in der abgelaufenen Saison um die 100 Treffer erzielt.

VfB-Trainer Marvin Groß schwört seine Elf mit den fußballerischen Grundtugenden ein. „Kampfgeist, Laufbereitschaft und Disziplin sind die entscheidenden Faktoren. Ich denke, es gibt keinen Favoriten, sondern es wird ein 50:50-Spiel.“

Verzichten muss Groß auf seinen Trainerkollegen und Torjäger Christoph Godulla, „der durch seine Dynamik und Abschlussstärke einige Spiele zu unseren Gunsten entscheiden konnte“, sagt Groß. Ansonsten sind beim VfB III alle Mann fit. wy

