Duell ums Kreispokal-Finale

MANNHEIM.Der Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist nach dem 2:1-Sieg beim VfR Mannheim II erster Finalist im Mannheimer Kreispokal. Wer den Südhessen in das am Karsamstag in Schriesheim ausgetragene Endspiel folgen wird, ermitteln der A-Ligist TSG Rheinau und der Kreisligist FC Germania Friedrichsfeld am heutigen Mittwoch (Anstoß 18.30 Uhr). „Wir wollen nicht viel anders machen als sonst. Wir werden alles raushauen und versuchen, dagegen zu halten“, fühlt sich TSG-Trainer Niki Antos in der Außenseiterrolle wohl: „In einem Spiel ist aber alles möglich.“

Für die Germanen geht es indes darum, nach vier Liga-Remis in Folge endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Unabhängig vom Ausgang der Partie haben beide Teams jedoch das Ticket für die erste Hauptrunde im Badischen Verbandspokal, der Ende Juli startet, bereits in der Tasche. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019