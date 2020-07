Duo zurück in der Süd-Staffel

Leutershausen/Großsachsen.Für die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen und des TVG Großsachsen geht es ab in den Süden. Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Sonntag mitteilte, wird das Bergstraßen-Duo in der kommenden Saison 2020/21 also nicht mehr – wie zuletzt – in der Staffel Mitte auflaufen, sondern auf neue Gegner im Süden treffen. Beginnen soll die neue Spielzeit am 3./4. Oktober, durch die coronabedingte Aufstockung treten 18 statt 16 Teams pro Gruppe an.

„Wir freuen uns sehr über die Einteilung, schließlich ist der Süden die Staffel, zu der wir uns am meisten zugehörig fühlen“, sagt Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter der SG Leutershausen ist glücklich darüber, nun auf viele alte Bekannte zu treffen, die man noch aus der früheren Zeit in der Südstaffel kennt: „Das wird sicher sehr interessant, wir gehen die Aufgabe zuversichtlich an.“

Viele Derbys statt lange Fahrten

Neben den Derbys gegen den TV Germania Großsachsen und der HG Oftersheim/Schwetzingen dürfen sich die SGL-Fans auch auf interessante Duelle gegen Teams wie die Bundesliga-Reserve der Rhein-Neckar Löwen, die SG Pforzheim/Eutingen, die TGS Pforzheim oder den TSB Heilbronn-Horkheim freuen. Die weiteste Reise steht zum HaSpo Bayreuth an, rund 300 Kilometer trennen die beiden Vereine.

Auch bei der zweiten Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen freut man sich schon auf die alten Bekannten und zuschauerträchtige Begegnungen. „Ich bin damit sehr zufrieden. Es kommen neue Gegner dazu, aber wir treffen gleichzeitig auch wieder auf die altbekannten Vereine wie Leutershausen, Großsachsen und Oftersheim/Schwetzingen“, kommentiert Junglöwen-Coach Michel Abt die Klasseneinteilung unterhalb der 2. Liga. Auch in Großsachsen sind die Verantwortlichen froh darüber, wieder in der eigentlich angestammten Gruppe antreten zu können. „Eine sehr interessante Staffel die auf viele spannende Spiele hoffen lässt. Hoffen wir das sich auch bald die Fans wieder lautstark daran beteiligen können“, sagt TVG-Manager Thomas Zahn.

„Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 erwarten wir mit der Spielzeit 2020/21 angesichts aller Ungewissheiten erneut große Herausforderungen“, sagt Carsten Korte, Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes. „Wir alle sind daher gefordert, Kompromisse zu schließen, bestmöglich zu planen und in den kommenden Monaten sehr flexibel zu entscheiden.“

SGL-Geschäftsführer Tobias Kleine-Nathland ist gespannt, welche Auflagen an den Spieltagen herrschen müssen. „Die Informationen bezüglich des Hygienekonzepts sind für uns sehr wichtig und interessant”, sagt er: „Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir mit dem Dauerkarten-Verkauf noch nicht beginnen können, weil wir noch nicht wissen, welche Plätze belegt werden dürfen.” red/th/hm

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020