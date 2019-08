Durch Wald und Weinberge

Hirschberg.Ein Klassiker geht in die nächste Runde: Der Odenwald-Bike-Marathon startet am 15. September (10 Uhr) in Leutershausen. Gegen Saisonende werden wieder die abwechslungsreichen Landschaften mit Streuobstwiesen, dichtem Wald und Weinbergen vor den Toren Heidelbergs in Angriff genommen. Eine Mischung aus Rollpassagen und Trails erwartet die Teilnehmer auf dem Ritt über 60 Kilometer (1700 Höhenmeter) oder 30 Kilometer (800 Höhenmeter). Im Rahmenprogramm starten auch wieder die Kids Races U15, U13, U11 über drei bis neun Kilometer um die Heinrich-Beck-Halle. Online-Anmeldungen für alle Strecken auf www.odenwald-bike-marathon.de. red

