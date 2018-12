Eberhardt erwartet spannende Rückrunde

SAARLOUIS.Die Basketballer der SG Mannheim haben die erste Saisonhälfte in der Regionalliga Südwest mit einer Niederlage beendet. Das Team von Trainer Peter Eberhardt unterlag auswärts den Sunkings Saarlouis mit 63:68 (30:34). Der Aufsteiger geht somit auf dem zwölften und drittletzten Tabellenplatz in die Pause zwischen den Jahren. In den bisherigen 13 Saisonspielen holte die SG vier Siege.

„Das war wieder eine knappe Niederlage, wir hatten einen schwierigen Start“, sagte der SG-Coach, der betonte: „Wir haben über die Defensive zurückgefunden und sind drangeblieben. Aber offensiv war es schwierig, wir haben viele freie Würfe nicht getroffen.“

Saarlouis ging zu Beginn mit 13:2 in Front. Die SG lag nach dem ersten Viertel mit 12:24 (20.) zurück. Doch über eine gute Abwehr kämpften sich die Mannheimer zurück, kamen bis zur Pause auf vier Punkte heran. Nach dem Seitenwechsel zog Saarlouis aber wieder auf zeitweise 14 Punkte davon. Nach dem dritten Viertel führten die Saarländer mit 55:46 (30.).

„Ich bin stolz, dass die Jungs in dieser Phase auch wieder zurückgekommen sind und das Ergebnis bis zum Schluss dann auch knapp gehalten haben“, befand Eberhardt, der nach der Niederlage betonte: „Wir haben in der ersten Saisonhälfte gezeigt, dass wir in dieser Liga konkurrenzfähig sind. Bis zu Platz sechs ist alles eng beieinander. Das wird sicher eine sehr spannende Rückrunde. Es ist für uns noch alles drin.“

Weiter geht es für die SG Mannheim bereits am 6. Januar. Dann trifft der Neuling um 17 Uhr auswärts auf den SV 03 Tübingen. bol

