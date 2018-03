Edelmann in Torlaune

Anzeige

Mannheim.Die Handballerinnen der HSG Mannheim haben wieder den Anschluss an die Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg hergestellt: Überraschend deutlich mit 26:18 (12:9) gewann die Mannschaft von Trainer Peter Jano gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim und entsprechend zufrieden war der Übungsleiter: „Wir haben schon einiges richtig gemacht in diesem Spiel. Vor allem haben wir den anfänglichen Vorsprung des Gegners schnell abfangen können und dann so richtig Fahrt aufgenommen.“ Dadurch, dass die Konkurrenz in der vorderen Hälfte für die HSG gespielt hat, ist sie wieder punktgleich mit Heiningen auf Rang vier.

Rückstand gekontert

Die in arger Abstiegsgefahr steckenden Gäste legten los wie die Feuerwehr und Jano sah sich in seiner Vorahnung bestätigt, „dass Muggensturm auf alle Fälle stärker ist, als es die Tabelle aussagt“. Aber an diesem Tag präsentierten sich seine Spielerinnen auch von ihrer besten Seite.

Nach dem frühen 2:5-Rückstand (8.) und einer ebenso frühen Auszeit konterte Mannheim in beeindruckender Manier: Mit einem 8:0-Lauf ging die HSG selbst mit 10:5 (20.) in Führung und hatte damit die Begegnung im Griff. „Das war schon beeindruckend“, meinte auch der Trainer. Maßgeblichen Anteil – nicht nur an dem furiosen Zwischenspurt – hatte Hannah Edelmann: Die Linksaußen setzte sich immer wieder in Szene und war mit zwei blitzfeinen Treffern aus dem Spiel heraus und zwei verwandelten Strafwürfen kaum zu bremsen.