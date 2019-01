Edinger kommt für Dojcak

Heddesheim.Das fünfte Jahr wird das letzte für Branko Dojcak (kl. Bild, links) als Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim sein. Die Verantwortlichen um Frauenwartin Heike Hammersdorf haben sich entschlossen, nach dieser Saison einen neuen Coach zu engagieren. „Fünf Jahre als Trainer sind sicherlich eine lange Zeit, aber ich hätte mir auch vorstellen können, weiterzumachen“, erklärt Dojcak, für den aber außer Frage steht, „dass ich diese Runde mit vollem Einsatz zu Ende bringe“. Einen Nachfolger haben die Heddesheimerinnen auch schon verpflichtet: Torsten Edinger (kl. Bild, rechts).

Damit wird Edinger fast der Nachfolger seines Nachfolgers. Der inzwischen 36-Jährige war Co-Trainer von Michael Schröder bei den SGH-Damen, wechselte dann als Chef-Coach zum Frauen-Badenligisten Viernheim und in Heddesheim übernahm Dojcak das Ruder. Inzwischen ist Edinger schon wieder seit zwei Jahren zurück bei der SGH und als Co-Trainer beim Männer-Oberliga-Team aktiv. „Eigentlich wollte ich nach dieser Saison mal eine Pause einlegen, aber dann kamen die Vereinsverantwortlichen auf mich zu. Die Aufgabe mit der Damenmannschaft ist absolut reizvoll und daher habe ich nach längerer Überlegung zugesagt“, erklärt der Coach, der damit in der Nordbadenhalle weiterarbeiten wird.

Branko Dojcak blickt indes noch nicht auf seine Zeit in Heddesheim zurück, schließlich will er mit seinem Team möglichst noch eine Platzierung unter den Top-Drei erreichen. „Wir haben schon noch einiges vor“, so Dojcak mit Blick auf den aktuellen vierten Rang bei 16:6 Punkten. Damit ist die SGH nach Minuspunkten gleichauf mit dem Liga-Zweiten HG Saase.

Personalplanungen laufen

Einen neuen Verein hat der erfahrene Coach noch nicht, könnte sich auch eine Pause vorstellen: „Wenn aber Anfragen kommen, höre ich mir alles an“, hat er noch keine Entscheidung getroffen.

Frauenwartin Hammersdorf lässt keine Zweifel daran, dass man Dojcak in Heddesheim viel zu verdanken hat. „Die Entscheidung gegen Branko fiel uns wahrlich nicht leicht. Aber fünf Jahre sind schon eine lange Zeit im Trainergeschäft und die Spielerinnen meinten auch, dass frischer Wind vielleicht ganz gut sei“, erläutert sie und gibt zu: „Ihm die Entscheidung mitzuteilen, fiel mir alles andere als leicht, weil ich Branko als Trainer und auch menschlich sehr schätze.“

Unterdessen läuft natürlich auch schon die Personalplanung für die kommende Runde auf Hochtouren. Dabei ist der neue Coach Torsten Edinger bereits mit im Boot: „Wir haben schon noch einige Baustellen“, gibt Edinger mit Blick auf den Kader zu und will auf der Torwart-, der Rückraum- und der Kreisposition nachlegen. me (Bilder: Nix)

