Edinger Personalnotstand

Edingen.Als Vorsichtsmaßnahme wegen eines Corona-Verdachts bei der TSG 62/09 Weinheim II war die Partie der SpVgg Türkspor Edingen gegen die Bergsträßer am 5. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A II abgesagt worden. „Dass sie nun mit Verbandsliga-Spielern kommen, während wir an einem Mittwoch-Termin viele Ausfälle durch Schichtarbeiter haben, ist sehr unschön“, haderte Edingens Trainer Franco Valente nach dem 0:10 im Nachholspiel, bei dem unter anderem Malcom Daffour aus dem Verbandsliga-Kader der Weinheimer nicht nur wegen seiner drei Tore in Erscheinung trat, sondern auch sportlich mehr als einen Klassenunterschied ausmachte.

Nach dem 1:0-Sieg der Edinger am Wochenende im Kellerduell bei der SpVgg Wallstadt II, war die Klatsche gegen das zuvor punktlose Team aus der Zweiburgenstadt ein herber Rückschlag. Die Personalmisere beim türkischen Club äußerte sich gar derart, dass nach Verletzungen und fehlenden Wechselmöglichkeiten am Ende nur noch acht Spieler auf dem Feld standen und entsprechend chancenlos waren.

Hoffen auf die Rückrunde

„In der Winterpause stoßen sechs Spieler dazu, die derzeit noch gesperrt sind“, setzt Valente die Hoffnungen auf die Rückrunde, wenn dann auch sein Co-Trainer Daniele Orsolini wieder die Schuhe schnürt. „Die größte Aufgabe ist jetzt, die Jungs bei Laune zu halten.“

Einen weiteren Trumpf im Ärmel hält Valente mit Oliver Makan, der bei der TSG 62/09 Weinheim und beim SV Waldhof II bereits in der Verbandsliga gespielt hat und in Edingen unter Vertrag steht. „Er ist verletzt, ich habe noch kein Signal. Daher plane ich in der Vorrunde nicht mehr mit ihm“, so Valente. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020