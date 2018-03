Effektive Ladenburger wieder in der Erfolgsspur

Anzeige

Mannheim.Aufgrund der Spielausfälle in Sandhofen (gegen Ilvesheim) und Feudenheim (gegen SV Enosis) fanden am 17. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, nur fünf Begegnungen statt. Der SV Schriesheim hatte gestern spielfrei.

SG Mannh. – LSV Ladenb. 0:3 (0:1)

Die LSV Ladenburg ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte ebnete ein grober Fehlpass den Weg zum Führungstreffer der Römerstädter. Nach der Pause rannte die SG Mannheim vergeblich an. Der Tabellenführer aus Ladenburg dagegen war effektiv, schloss zwei seiner Konter erfolgreich ab und siegte somit verdient – ein wichtiger Auswärtserfolg vor dem Spiel gegen Mitkonkurrent Leutershausen am kommenden Spieltag.

Leutershausen – Hohens. 4:1 (1:0)

Mehr Spielanteile in Durchgang eins hatte der FV Leutershausen, jedoch traf nur der Gast aus Hohensachsen ins Schwarze. Nach der Pause drückte der FV und wurde mit einem Elfmeter belohnt. Nach Protesten sah SGH-Spieler Andreas Hauke die Rote Karte. Der verwandelte Strafstoß war die Wende im Spiel (60.). In der Folge spielte Leutershausen, die nun in Unterzahl auch überforderten Hohensachsener gekonnt aus und gewann mit einer insgesamt durchschnittlichen Leistung dennoch deutlich.