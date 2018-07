EHL-Start am 6. Oktober

Anzeige

Mannheim.Für die erste Runde der Euro Hockey League (EHL) vom 5. bis 7. Oktober in Barcelona wurden mittlerweile die genauen Spielansetzungen bekanntgegeben. Die Herren des Mannheimer HC greifen in der Gruppe B am Samstag, 6. Oktober (17 Uhr), mit dem Match gegen den HC Dinamo Elektrostal (Russland) ins Geschehen ein. Am Sonntag, 7. Oktober (14 Uhr), geht es dann im zweiten Gruppenspiel gegen den Wimbledon HC (England). Nur der Gruppensieger erreicht die K.o.-16-Runde der EHL an Ostern 2019.

Karten für die erste EHL-Runde sind ab dem 3. August erhältlich. Die Saison 2018/2019 wird auch die letzte Runde mit 24 Mannschaften sein, ab der Spielzeit 2019/2020 sollen in der europäischen Königsklasse im Feldhockey nur noch 20 Teams mitwirken.

Für MHC-Spieler Danny Nguyen geht es in der WM-Vorbereitung mit Deutschlands Herren vom 26. bis 29. Juli in Düsseldorf erst einmal beim Vier-Nationen-Turnier zur Sache, dort trifft er im letzten Turnierspiel am Sonntag (29.) gegen Argentinien auch auf seine MHC-Clubkollegen Gonzalo Peillat, Lucas Vila und Guido Barreiros. Erster Gegner der DHB-Auswahl ist am Donnerstag (26.) Frankreich, am Freitag (27.) geht es gegen Irland. and