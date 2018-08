Ehrgeiziger Trainerfuchs Gernot Jüllich

Anzeige

SCHWETZINGEN/WEINHEIM.Beim SV 98 Schwetzingen ist vor dem Start der neuen Fußball-Verbandsligasaison Vieles neu. Der neue Trainer Gernot Jüllich hatte in der Sommerpause einiges an Arbeit. „Wir haben einen guten Kader“, sagt der Coach. Nils Makan, Fabian Feigenbutz (beide VfB Gartenstadt) Sören Ruder (Spvgg 06 Ketsch), Alexander Knöbl, Aron Späth (beide FV Brühl), Fabian Wild (TSV Wieblingen), Yannick Drexler (SC Olympia Neulußheim), Tim Bender (FC Dossenheim), Marcel Leljak (Spvgg. Wallstadt) und Florian Rixecker (FC Oberabsteinach) haben den Club verlassen.

Gleich sechs Neuzugänge kommen aus der eigenen A-Jugend. Dominik Mrosek, Tyrese Dia, Felix Tritsch, Leo Süveges, Maurice Krämer und Ylias Can Dinc verstärken den Kader. Allerdings zog sich Mrosek einen Kreuzbandriss.

Jüllich und sein Trainerkollege Lothar Müller verpflichteten zudem erfahrene Akteure wie Angreifer Christoph Jüllich (TSV Wieblingen), Abwehrspieler Patrick Berecko, Torwart Dennis Hofmann (beide ASV Durlach), die beiden Mittelfeldspieler Joshua Hofmann (Arminia Ludwigshafen) und Alexander Dirks (FC Fortuna Heddesheim) sowie die Angreifer Ali El Dor (1. FC Wiesloch) und Nelson Nsowah (VfR Mannheim). Zudem schloss sich jüngst noch Thomas Can dem SV 98 an. Der 25-jährige Mittelfeldmann spielte in der Jugend bei der TSG Hoffenheim und beim SV Waldhof. Bei den Aktiven des SV Spielberg absolvierte er 30 Regional- und 138 Oberligaspiele.