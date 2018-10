Eiche fordert Ladenburg

Mannheim.Eine Woche vor dem großen Duell in der Regionalliga Baden-Württemberg zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem KSV Schriesheim kommt es in der Oberliga der Ringer bereits jetzt zum ersten „Showdown“ der noch verlustpunktfreien Teams aus Sandhofen und Ladenburg.

Die Oberliga startet dabei schon am heutigen Freitag (20.30 Uhr) mit der Partie der KG Laudenbach/Sulzbach gegen den KSV Ketsch. Zwei richtungsweisende Begegnungen beschließen dann den achten Kampftag: Die beiden noch punktlosen Teams des KSV Kirrlach und des KSV Hemsbach treffen im „Kellerduell“ aufeinander. Hier wird ein ebenso enges Duell erwartet wie beim Derby an der Tabellenspitze, wo Titelfavorit ASV Ladenburg beim Überraschungsteam der Eiche Sandhofen zu Gast ist (beide Kämpfe, Sa., 20 Uhr). Die ebenfalls noch unbesiegten Mannheimer rechnen sich durchaus Siegchancen aus und es wird viel von einigen „Schlüsselkämpfen“ abhängen. So beispielsweise bis 61 kg zwischen Kecskemeti und Tamas oder bis 86 kg zwischen Karkusov und Helmling. (beide Kämpfe Samstag, 20 Uhr)

Die Regionalliga hält am Wochenende folgende Paarungen bereit: Der SRC Viernheim empfängt den punktgleichen KSV Tennenbronn und könnte mit einer vergleichbar guten Leistung, wie zuletzt in Reilingen, durchaus Chancen auf einen Sieg besitzen. Der KSV Schriesheim hat mit der Bundesligareserve des TuS Adelhausen eine durchaus lösbare Aufgabe vor der Brust. TP

