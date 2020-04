Ein Apotheker als Spätstarter

Mannheim.Eigentlich wollte Hartmut Krämer Mitte März im portugiesischen Braga nicht nur seinen 78. Geburtstag feiern, sondern bei den Hallen-EM der Leichtathletik-Senioren auch seine drei Titel von Madrid 2018 verteidigen. Doch der ehemalige Apotheker aus Käfertal, der vor drei Jahren wie ein Phönix aus der Asche zu einem der weltbesten Sprinter seiner Altersklasse aufstieg, nimmt die Absage mit Gelassenheit. „Natürlich bin ich traurig. Aber inzwischen brauche ich solche Events nicht mehr als Motivation. Ich merke, dass das Training meiner Gesundheit zugute kommt und das genügt.“

Auch wenn man dem in den E-Quadraten aufgewachsenen Mannheimer sein Alter nicht anmerkt, arbeitet er fünf bis sechsmal pro Woche jeweils rund zweieinhalb Stunden daran, dass er mit einer Mischung aus Laufen, Kraft und Beweglichkeit fit bleibt. „Das wichtigste sind die Pausen im Training – das musste ich erst lernen.“

Im Gegensatz zu einer altersbedingt normalen Abwärtskurve zeigt seine Leistungsentwicklung eher einen Aufwärtstrend. So gehört er inzwischen nicht nur auf den „mörderischen 400 Metern“ zur Spitze, sondern war 2019 bei der Freiluft-EM in Jesolo über 200 Meter in 29,05 sec nur unwesentlich langsamer als bei seiner Bestleistung bei der DM 2017 (28,85 sec).

Vor drei Jahren war er in der Szene noch ein Nobody. Zwar war seine Kindheit und Jugend mit Fußball, Leichtathletik, Roll- und Schlittschuhlaufen von Bewegung geprägt, aber immer vereinslos. „In der Schule hat uns Fips Rohr vermittelt, wie viel Spaß Sport macht“, verdankt der Lessing-Gymnasiast, der 1960 Abitur machte, dem legendären Lehrer einiges. Zum Laufen fand Krämer auch während des Pharmazie-Studiums in Marburg, der Rückkehr nach Mannheim und dem Aufbau seiner Apotheke in der Wormser Straße immer Zeit. Erst 1980 trat er in die DJK Käfertal ein – um Tennis zu spielen. „Meine Technik war schlecht, aber ich habe vieles läuferisch ausgeglichen.“

Beim Training der Enkel entdeckt

Dieses Talent wurde 2016 dann so richtig entdeckt, als seine Frau und er die Enkel zum Leichtathletik-Training der DJK brachten. Zuschauen allein war zu langweilig. „Auf demselben Platz trainierte Dietmar Keinert mit seiner Gruppe Sprints, also bin ich einfach mitgelaufen. Dietmar hat mich gesehen und sofort gesagt: Du musst zu Wettkämpfen!“

Keinert behielt mit seiner Prognose Recht, 2017 holte Krämer seine ersten beiden DM-Titel, auf den 200 Metern war er sogar schneller als der langjährige Topfavorit Guido Müller. „Meinen Namen kannte damals niemand. Ich war nur derjenige, der Guido geschlagen hatte.“ Den Bayern ließ er auch wenig später bei seiner ersten internationalen Medaille bei der EM im dänischen Aarhus hinter sich. „Das war ein nachhaltiges Erlebnis.

Die 100 Meter musste ich wegen einer Muskelverletzung ausfallen lassen, auf den 200 Metern stürzte ich mich mit einem Hechtsprung ins Ziel, war mir aber sicher, dass es nicht gereicht hatte.“ Umso überraschter und glücklicher war er, als er nach der Auswertung des Zielfotos mit 1/100 Sekunde Vorsprung zum Sieger erklärt wurde. Denn Müller hatte sich zu früh aufgerichtet, um mit erhobenen Händen zu jubeln, Krämers Kopf war vor dessen Brust.

„Meine Stärke ist meine Grundschnelligkeit, auf die kann ich mich verlassen und meine Gegner zunächst beobachten“, lernte der leichtathletische Quereinsteiger, mit seinem Körper in Wettkämpfen sorgsam umzugehen. „Ich habe oft muskuläre Probleme, deshalb mache ich immer nur das Nötigste, um ins Finale zu kommen.“ Wie er dort dann zuschlägt, dafür ist die EM in Jesolo 2019 ein deutliches Beispiel: In den Vorrunden gehörte er mit Zeiten jenseits der 30 Sekunden nicht zu den Spitzensprintern, doch in der Endrunde ließ er in 29,05 sec die Konkurrenz regelrecht stehen.

Ein gefürchteter Gegner ist Krämer dennoch nicht. Ganz im Gegenteil. „Ich empfange auf der ganzen Welt unglaublich viel Herzlichkeit. Der freundschaftliche Umgang ist beeindruckend. Uns zu treffen, ist für alle ein Grund, national und international anzutreten.“ Zumal die deutschen Senioren alle Kosten selbst aufbringen müssen. „Wir mussten sogar das Nationaltrikot zahlen. Aber das war es wert. Es erstmals zu tragen, war ein sehr emotionaler Moment.“ Genauso wie 2018 der Europarekord über 60 m (8,56 sec). Zu den schönsten Augenblicken gehören auch immer die Nationalhymne und das Gefühl, bei Großereignissen mit der Mannschaft einzulaufen. „Bei der Hallen-EM in Madrid durfte ich die Fahne tragen.“

In diesem Jahr rechnet Krämer nicht mehr mit einem internationalen Start, die WM in Toronto ist gerade verschoben worden, voraussichtlich auf 2021. Doch auch in Corona-Zeiten findet er mit seiner Frau, einer gelernten Physiotherapeutin, genügend Trainingsmöglichkeiten. „In zwei Jahren bin ich 80. Es ist schon ein Ziel, dann in der neuen Startklasse den ein oder anderen Rekord aufzustellen.“

Samstag, 18.04.2020