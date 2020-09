Ein Erfolg, ein Debüt – und ein Comeback

Ludwigshafen.Christian Klimek hakte den 30:20 (17:11)-Sieg im Testspiel über den Zweitligisten SG BBM Bietigheim schnell ab und blickte lieber schon voraus – und zwar auf den Start in die Handball-Bundesliga beim SC DHfK Leipzig am Donnerstag (19 Uhr). „Wir können mit breiter Brust dort hinfahren“, sagte der Neuzugang der Eulen Ludwigshafen, der einmal mehr einen guten Job im Innenblock verrichtete. Für die Pfälzer ist das von elementarer Bedeutung, denn nur mit einer starken Abwehr werden sie auch eine Chance auf den Klassenerhalt haben.

250 Zuschauer verfolgten die Generalprobe gegen die Schwaben, für Trainer Ben Matschke ging es „gefühlt sehr laut“ zu. Entsprechend hofft er zeitnah auf eine Erhöhung der zugelassenen Besucherzahl: „Ich glaube, wir können auch mehr vertragen.“

Aufgrund der Personalnot feierte Philipp Grimm gegen Bietigheim sein Comeback. 2017 hatte der jetzige Teammanager eigentlich seine Laufbahn beendet, aber da die etatmäßigen Linksaußen Jonathan Scholz und Jannik Hofmann verletzt fehlten, kehrte Grimm zurück. „Ich habe diese Woche mit der Mannschaft trainiert und fühle mich gut. Aber drei Jahre sind eine lange Zeit. Mir fehlt da schon noch einiges“, sagte der frühere Kapitän. Trainer Matschke äußerte sich deutlich optimistischer: „Der Kerl ist fit. Philipp tut der Mannschaft auch auf der Bank und in der Kabine gut.“ Ob Grimm in Leipzig als Spieler dabei ist, steht noch nicht fest.

Knackiges Startprogramm

Sein Debüt für die Eulen gab Daniel Wernig. Die Pfälzer verpflichteten den Rechtsaußen kurzfristig und reagierten damit auf die Verletzung von Rechtsaußen Alexander Falk: Wernig, eigentlich Trainer des Oberligisten TSG Münster, zuletzt beim Drittligisten HSG Hanau am Ball und zuvor sieben Jahre für den TV Hüttenberg aktiv, hilft bei den Ludwigshafenern befristet aus. „Mir ist es wichtig, dass wir auf der Position eine Alternative haben – und wenn es nur für ein paar Minuten ist, damit Pascal Durak mal durchschnaufen kann“, sagte Matschke. Auch Wernig ist sich seiner Rolle bewusst: „Es ist eine Art Freundschaftsdienst, bis Alexander Falk wieder fit ist.“ Unabhängig davon sei die Bundesliga aber natürlich immer „reizvoll“ – zumal ja für die Eulen in den ersten Wochen der neuen Saison ein paar sehr, sehr knackige Aufgaben anstehen.

Nach dem Auftakt in Leipzig kommen die Rhein-Neckar Löwen zum Derby nach Ludwigshafen, es folgt ein Auswärtsspiel gegen TBV Lemgo Lippe, danach reist der SC Magdeburg in die Pfalz. Es könnte gut sein, dass die Eulen schon am fünften Spieltag beim ebenfalls als Abstiegskandidat gehandelten HBW Balingen-Weilstetten gewaltig unter Druck stehen.

„Mir ist es lieber, am Anfang gegen diese Hochkaräter zu spielen. Nach einem halben Jahr Pause weiß keiner, wo er steht. Das wird bei allen dauern, deswegen bin ich nicht unfroh über diesen Auftakt. Das sind Spiele, in denen wir nichts zu verlieren haben, in denen wir die Favoriten ärgern können“, sagte Matschke im Gespräch mit dieser Redaktion und glaubt: „Zum Reinkommen ist das nicht das Schlechteste.“

Eulen Ludwigshafen: Skof, Tomovski – Klein, Mappes (3), Valiullin (4) – Durak (9/3), Remmlinger (3) – Klimek – Dietrich (3), Haider (2), Neuhaus (2), Meddeb (1), Kessler (1), Grimm (1/1), Wernig (1).

