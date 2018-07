Ein Erfolg fürs Selbstvertrauen

Anzeige

MANNHEIM.Die Handball-Damen der SG Heddesheim und die Herren des SV Waldhof Mannheim haben sich am Wochenende beim 28. Neckar-Cup der Handballer in die Siegerliste eingetragen.

„Wir sind erst seit 14 Tagen in der Vorbereitung, aber die Spielerinnen haben das exzellent gemacht“, sagte Heike Hammersdorf, die bei den Heddesheimer Damen für die Sportliche Leitung zuständig ist. Die SG-Damen, die in der kommenden Saison wie gehabt in der Badenliga an den Start gehen werden, dominierten ihre Gegnerinnen. Auch im Finale sorgten die Heddesheimerinnen gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt schnell für klare Verhältnisse. Das Duell Löwen-Damen gegen Panther-Spielrinnen war dann für die 300 Zuschauer am Finalabend eher einseitig. Mit 18:7 gewannen die Heddesheimerinnen gegen den Pfalz-Ligisten und durften letztlich den Siegerpokal bejubeln. „Unser Ziel war es, uns auf dem Feld in Ilvesheim einzuspielen, das ist uns gelungen“, sagte Hammersdorf.

Herren: SV Waldhof, Damen: SG Heddesheim, Senioren 32: SV ... Herren: SV Waldhof, Damen: SG Heddesheim, Senioren 32: SV Waldhof. weibliche E-Jugend: TSG Ketsch, weibliche D-Jugend: TSG Ketsch, weibliche C-Jugend: HSG Weinheim/Oberflockenbach. männliche E-Jugend: JSG Leutershausen/Heddesheim, männliche D-Jugend: HSG Oftersheim/Schwetzingen, männliche C-Jugend: HSG Oftersheim/Schwetzingen, männliche B-Jugend: JSG Leutershausen/Heddesheim, männliche A-Jugend: JSG Leutershausen/Heddesheim. Insgesamt gingen in Ilvesheim 133 Mannschaften an den Start. Am Samstag 67 Teams, am Sonntag 66 Mannschaften.

Schnelles Spiel statt Prellen

Bei den Herren war der SV Waldhof das Maß aller Dinge im Ilvesheimer Neckarstadion. Der Landesligist gewann alle seine sechs Partien. Im Finale setzte sich das Team von Trainer Francesco Caria mit 12:7 souverän gegen den pfälzischen Verbandsligisten HSG Dudenhofen/Schifferstadt durch. „Das war unser erster echter Wettkampf in der aktuellen Vorbereitung“, berichtete Caria und betonte: „Auf dem Feld kann man natürlich nicht so viel prellen. Da ist schnelles Spiel gefragt. Und genau das haben wir hier in Ilvesheim auch versucht, zu trainieren. Die schnelle Mitte hat auch schon sehr gut geklappt“, lobte der Waldhof-Trainer seine Mannschaft nach dem Triumph. „Wir hatten vor dem Turnier einige Ausfälle gehabt, ,it dem Stamm haben wir nicht gespielt. Aber dieser Erfolg gibt sicherlich Selbstvertrauen.“