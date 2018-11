Ein erster Gradmesser

Mannheim.Noch gut zwei Wochen sind es bis zum Saisonauftakt der Hallenhockey-Bundesligen am 1. Dezember. In der Zeit bis dahin gilt es noch am Schliff für die neue Runde zu arbeiten. Traditionell bietet das OB-Turnier des TSV Mannheim Hockey eine gute Gelegenheit, um sich auf das kommende Hallenspektakel einzustimmen.

Von Freitag bis Sonntag werden bei den Herren sechs und bei den Damen fünf Erstligateams in der Primus Valor Arena unter dem Fernmeldeturm um den Oberbürgermeisterpokal spielen. Allein fünf der elf Turnierteilnehmer stellt dabei die Quadratestadt: Neben den Damen und Herren des Ausrichters TSVMH werden auch die Damen- und Herrenteams des Mannheimer HC und die Damen des Feudenheimer HC um die Siegerpokale spielen.

„Für uns ist es eine gute Gelegenheit in eigener Halle unsere Konkurrenz in der Südgruppe betrachten zu können“, weiß die spielende Co-Trainerin der TSVMH-Damen, Fanny Cihlar, dass sich bis auf den Nürnberger HTC die gesamte Südgruppe der Damenbundesliga an den drei Turniertagen versammelt. So nehmen neben TSVMH, MHC und Aufsteiger FHC auch der Münchner SC und der Rüsselsheimer RK teil.

Van Bodegom nur am Freitag

„Nach der Feldrunde hatten wir erst mal zwei Wochen Pause, schließlich muss man auch mal etwas Abstand gewinnen“, berichtet die Hockey-Olympiasiegerin von 2004. „In dieser Woche haben wir mit dem Hallentraining begonnen. Natürlich ist das OB-Turnier für uns jetzt die Möglichkeit, in eigener Halle Dinge auszuprobieren. Trotzdem werden die meisten Spielerinnen bei uns inklusive mir selbst drei der vier Turnierspiele machen“, steht auch Cihlar wieder auf dem Parkett.

Hallenneuzugang Charlotte van Bodegom vom UHC Hamburg wird nur am Freitag (19.20 Uhr) für den TSVMH im Derby gegen ihren Ex-Club MHC zum Einsatz kommen. „Charlotte ist im Krankenhaus sehr eingespannt. Ob sie eventuell auch zur Feldrückrunde bei uns bleibt, ist noch offen“, erläutert Cihlar die Absprache mit der Hallenhockey-Vizeweltmeisterin von 2015.

Der Freitag ist ein echter Derbytag, denn schon im Eröffnungsspiel um 17.30 Uhr stehen sich die Herrenteams von TSVMH und MHC zum Lokalduell gegenüber. Neben den beiden Mannheimer Bundesligateams sind mit dem Nürnberger HTC und dem Münchner SC zwei weitere Teams aus der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga in der Herrenkonkurrenz am Start. Außerdem greifen mit Rot-Weiss Köln und dem Crefelder HTC auch zwei Teams aus der Westgruppe in den Kampf um den OB-Pokal ein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018