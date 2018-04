Ein Funken Hoffnung

Anzeige

Alster stürzt den MHC

Gemischt waren die Gefühle an diesem Wochenende auch beim Mannheimer HC. Mit einem 0:1 (0:0) beim Club an der Alster büßte die Mannschaft von Trainer Philipp Stahr am Samstag die Tabellenführung ein, gestern rehabilitierten sich die Blau-Weiß-Roten mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg beim Berliner HC.

In Hamburg schnupperte der MHC lange an einem Punktgewinn, erst in der vorletzten Minute kassierte er den entscheidenden Gegentreffer. Benedetta Marie Wenzel lenkte eine Kurze Ecke zum 1:0 ins Tor. „Für ein Topspiel gab es viele Fehler. Man hat gemerkt, dass es für beide mit Blick auf die mögliche Europapokalqualifikation um viel ging“, konstatierte Stahr.

Gestern hellte sich seine Miene auf. Kurz vor Schluss schnürte Lydia Haase einen Doppelpack (55./57.) zum 2:0-Sieg für den neuen Tabellendritten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018