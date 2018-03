Ein ganz besonderer Rekordhalter

Anzeige

BADEN-BADEN/Mannheim.Das Bundesliga-Kapitel in der Historie des SV Waldhof ist inzwischen seit knapp 28 Jahren zugeklappt. Dennoch hat sich der Alsenweg-Club vier Erstliga-Bestmarken bis heute bewahrt. Mit der Serie von acht Remis in Folge stehen die Blau-Schwarzen nur um ein Remis hinter dem Weltrekord von Racing Avellaned (Argentinien, 1990). Ehrenspielführer Günter Sebert ist zudem der älteste Akteur, der je einen Elfmeter in der Bundesliga verschoss. Die Tatsache, dass die Mannheimer in der Saison 1984/85 das Mannschaftsfoto stellten, auf dem bislang die meisten Oberlippenbartträger zu sehen sind, gehört dagegen zu den eher irrelevanten Werten.

Für ein weiteres Kuriosum sorgte Wolfgang Böhni, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Der gebürtige Baden-Badener hat mit der Dauer von 16 Jahren und acht Monaten die längste Pause zwischen zwei Bundesliga-Spielen eingelegt. „Mir persönlich bedeutet dieser Rekord nichts. Aber natürlich werde ich immer wieder darauf angesprochen oder es wird daran erinnert“, berichtet Böhni. Erst jüngst kramten die Fachmagazine in den Statistiken, als Hannovers Schlussmann Philipp Tschauner nach zwölf Jahren Pause sein zweites Bundesliga-Spiel absolvierte – und damit nicht einmal in den Dunstkreis von Böhnis Rekord kam.

Aus Baden-Baden zum SVW Wolfgang Böhni wurde am 6. März 1948 in Baden-Baden geboren. Von seinem Heimatverein FV Baden-Oos wechselte er zum Karlsruher SC. 1974 kam Böhni zum Waldhof, aufgrund einer Verletzung musste er seine Karriere beenden. wy (Bild: Böhni)

Dabei war sein Debüt im Oberhaus für den Karlsruher SC eher einem Zufall geschuldet. „Dragoslav Sekularac ist beim Spiel in Duisburg kurzfristig ausgefallen und da wurde ich dann reingeworfen“, blickt Böhni zurück. Trotz des 1:0-Sieges blieb dieser 21. Dezember 1966 der vorerst einzige Bundesliga-Eintrag in seinem Kalender. „Ich hatte aber keine übertriebenen Erwartungen. Anders als heute hatte man als junger Spieler damals kaum eine Chance, außerdem konnte noch nicht ausgewechselt werden.“ Böhni wechselte in die 2. Bundesliga Süd zu Schwaben Augsburg, später noch zum SSV Reutlingen und zur SpVgg Bayreuth. „Ich hatte meine Meisterprüfung bestanden und wollte wieder zurück in meine Heimat“, erinnert er sich an das Jahr 1974. „Dann rief mich Heinz Wetzel (damals Spielausschussmitglied beim SV Waldhof, Anm.d.Red.) an und ich sagte dem SVW zu.“