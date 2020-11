Ein ganz Großer der Waldhof-Historie

Walldorf.Bei der Frage nach den Namen der sechs Ehrenspielführer des SV Waldhof muss er passen. „Die kriege ich nicht zusammen“, sagt Roland Dickgießer, der Jüngste aus der Riege, denen diese seltene Auszeichnung in der nun 113-jährigen Historie des SVW zuteilgeworden ist. Am Montag feiert der gebürtige Bruchsaler, mittlerweile Sportlicher Leiter beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf, seinen 60. Geburtstag.

Nach Peter Strauch, Heinrich Schwärzel, Fritz Rößling, Rolf Lederer und Günter Sebert wurde der Vorzeige-Abwehrspieler nach über 600 Spielen im Trikot der Blau-Schwarzen zum Ehrenspielführer des Vereins ernannt. Dass diese Marke in der heutigen Zeit wiederholt werden könnte, hält er kaum für möglich. „Geld spielt auf dieser Ebene eine zu große Rolle. Es gibt nur noch wenige, die sowas durchziehen und 20 Jahre bei einem Verein bleiben“, sagt Dickgießer.

Ausbildung statt U-21-EM

Geblieben ist bei ihm eine beachtliche Bodenständigkeit, eine Eigenschaft, die ihn durch seine komplette Karriere begleitet hat und die ihm stets auch aufgezeigt hat, dass er die richtigen Wege eingeschlagen hat. Anfang der 1980er Jahre wurde er – damals noch als Zweitligaspieler mit dem SV Waldhof – in die U-21-Nationalmannschaft berufen und stand hier mit späteren Größen wie Rudi Völler und Pierre Littbarski auf dem Platz.

„Wenn man sich vorstellt, dass einer aus einer guten Zweitliga-Mannschaft mit der ersten Geige mitspielt, war das schon etwas Besonderes. Das war für mich ein Riesen-Erlebnis“, bestätigt Dickgießer. Es war eine Auszeichnung nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Nachwuchsarbeit des SVW. 1982 erreichte er mit der U 21 sogar die Finalspiele um die Europameisterschaft, musste die Partien gegen England allerdings absagen, „da ich noch in der Ausbildung war und sich nicht die Möglichkeit ergeben hat, mitzufahren“, erklärt die Waldhof-Ikone.

Die Sicherheit eines zweiten Standbeins war für ihn damals einfach wichtiger. Sein größter Erfolg mit den Waldhof-Buben war der Aufstieg in die Bundesliga 1983. „Wir waren spielerisch nicht die beste Mannschaft, aber wir hatten Willenskraft, und der Schlappi hat es hingekriegt, dass alles funktioniert hat“, schwärmt Dickgießer. 208 Bundesliga-Spiele absolvierte er in den legendären sieben Jahren Zugehörigkeit zum Oberhaus.

Auch nach dem Bundesliga-Abstieg blieb der gebürtige Bruchsaler dem SVW treu und spielte noch drei Jahre im Unterhaus, ehe er danach als Jugend-, Co- und Interimscoach beim SV Waldhof in den Trainerstab wechselte. Sein Anspruch war es dabei jedoch nie, mit aller Gewalt Cheftrainer zu werden und sich möglicherweise auf einen Schleudersitz zu begeben. „Da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.“

Neue Aufgabe in Walldorf

Stattdessen ging er auch hier lieber den Weg der Vernunft. Andere könnten es als vergebene Chance ansehen, bei Dickgießer wirkt es im Nachhinein so, dass erneut wieder alles wohl überlegt und richtig erscheint. Er erhielt die Chance, den Jugendbereich bei der TSG Hoffenheim mit aufzubauen und fand dadurch bei der SAP parallel eine feste Anstellung.

„Dadurch war die Sicherheit eher gegeben“, zog er dieses Angebot dem SVW in der Regionalliga-Ära von Uwe Rapolder vor. 2007 erhielt er dann ein Angebot aus Walldorf und fand dort letztlich das Wohnzimmer vor, das er einst aus alten Waldhof-Tagen kannte. „Man hat hier beide Beine auf dem Boden und zieht an einem Strang“, schätzt der Sportchef das Umfeld in der Astor-Stadt.

Roland Dickgießer ist in der Waldhof-Historie ein ganz Großer, einer der das Image des Vereins auf seine Art lebt: mit Malocher-Mentalität auf dem Rasen, Bodenständigkeit und Vereinstreue.

