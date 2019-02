Ein Heimspiel in fremder Halle

Mannheim.Der Blick auf die Tabelle lässt zwar etwas anderes vermuten, doch auf die Badenliga-Handballer des TV Friedrichfeld wartet heute um 19 Uhr ein hartes Stück Arbeit. Die Mannschaft von Trainer Marco Dubois empfängt als Tabellenachter mit 16:20 Punkten das abstiegsbedrohte Schlusslicht HSV Hockenheim (10:28), wobei im Wort „empfängt“ schon das erste Problem steckt: Die heimische Lilli-Gräber-Halle ist wegen einer Fasnachtsveranstaltung belegt, so dass die Friedrichsfelder in die Großsporthalle in Edingen ausweichen müssen.

„Natürlich sind die Abläufe nicht die bei einem Heimspiel gewohnten“, gibt auch TVF-Sprecher Florian Kuhn zu, der ansonsten nicht von einem großen Unterschied spricht: „Durch unsere Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Edingen haben wir schon immer Testspiele auch dort gegen den TVE absolviert. Die Jungs kennen die Halle. Wichtig wird aber sein, dass unsere Zuschauer uns auch dort unterstützen.“

Friedrichsfelder Kader komplett

Dass die Partie kein Selbstläufer wird, weiß auch Dubois, der den HSV deutlich stärker einschätzt, als es der Tabellenplatz vermuten lässt: „Sie haben einige Spiele nur knapp verloren wie jüngst beim 29:30 gegen den Tabellendritten Plankstadt.“

Auch der TVF selbst musste schon erkennen, dass Hockenheim Qualität hat: Im Hinspiel reichte es nur zu einem 25:25, nachdem Friedrichsfeld schon 22:16 führte. „Wir haben etwas gutzumachen“, betont Kuhn und schließt dabei auch die Schlappe vom vergangenen Wochenende ein: „Wir haben eine Rechnung mit Hockenheim offen und wollen auch zeigen, dass die schwache Auswärtsleistung zuletzt beim 21:29 gegen St. Leon nur ein Ausrutscher war.“

Für den TVF könnte sprechen, dass Dubois seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. „Wir sind komplett, haben uns konzentriert auf diesen Gegner vorbereitet, und die Jungs sind heiß auf die Punkte“, unterstreicht Kuhn.

Ein ganz schweres Heimspiel wartet morgen um 18 Uhr auf den TSV Amicitia Viernheim gegen die HSG St. Leon/Reilingen. „Da kommt die Mannschaft der Stunde zu uns“, hat Trainer Frank Herbert gehörigen Respekt vor der HSG. „St. Leon hat in diesem Jahr schon gegen die Spitzenteams Neuenbürg und Heidelsheim gewonnen, am vergangenen Wochenende Friedrichsfeld keine Chance gelassen“, so der Coach, der am Donnerstagabend einen kleinen Schock im Training verkraften musste: Jan Willner und Holger Hubert prallten unglücklich zusammen, Willner zog sich eine Platzwunde über dem Auge zu, Hubert eine Zahnverletzung. „Ich hoffe, dass Jan spielen kann, aber Holger ist für Sonntag raus“, erklärt Herbert.

Da auch Tobias Seel (Adduktorenverletzung), Leon Schaal (Zahn-OP), Patrick Koch (beruflich verhindert) und Ronny Unger (Schule) nicht zur Verfügung stehen, muss der Viernheimer Coach improvisieren. „Wir müssen auf alle Fälle Lösungen gegen die unangenehme 5:1-Deckung St. Leons finden und auch in der eigenen Abwehr Zugriff bekommen. Ebenso wird die Torwartleistung am Sonntag eine große Rolle spielen“, erklärt Herbert. me

