Ein Lächeln trotz der Niederlage

Ludwigshafen.Mit seinen Teamkollegen von den Eulen Ludwigshafen hatte Jonathan Scholz gerade eine 23:34 (12:18)-Heimniederlage gegen die Füchse Berlin kassiert, hatte aber dennoch ein Lächeln auf den Lippen. Der Linksaußen und Co-Kapitän der Pfälzer war einfach nur glücklich, dass er nach erneut längerer Verletzungspause bei seinem vierten Saisonspiel ein starkes Comeback gegeben hatte. Scholz hatte sich anfangs der Saison eine Muskelverletzung zugezogen. Nach seiner ersten Rückkehr setzte ihn dann ein Faserriss in der linken Wade außer Gefecht.

„Es war ein tolles Gefühl, wieder spielen zu können“, befand Scholz und sagte: „Mein Comeback war das Positive an dem Spiel. Das hat mich gefreut.“ Sechs der 23 Friesenheimer Tore erzielte der Akteur mit der Trikotnummer elf, den alle bei den Eulen nur „Johnny“ nennen.

Das Schönste davon war sicher das zum zwischenzeitlichen 10:14 (25.) nach einem Kempa-Trick mit Teamkollege Pascal Durak. Als Scholz dann seine Analyse zum Spiel gegen die Füchse formulierte, war das Lächeln im Gesicht verschwunden. „Berlin war zu gut, zu abgezockt“, befand er und übte auch Selbstkritik: „Ich finde, es hat bei uns der Kampf gefehlt, auch im Rückzugsverhalten. So dürfen wir eigentlich auch gegen so eine Mannschaft nicht spielen.“

18:12 führte Berlin zur Pause und zog zu Beginn der zweiten Hälfte endgültig weg. „Wir sind nie richtig in den Rhythmus gekommen“, sagte Coach Benjamin Matschke, der neben Jan Remmlinger (Nasen-Operation) auch auf Kreisläufer Christian Klimek (Rückenprobleme) verzichten musste und am Samstagabend ab der 36. Minute auch nicht mehr mit Kapitän und Defensivspezialist Gunnar Dietrich planen konnte, weil der früh mit drei Zeitstrafen vom Feld ging.

Meddeb deutet Potzenzial an

„Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen, haben im Angriff keine Lösungen gefunden“, sagte Rückraumspieler Max Neuhaus, der wie die anderen Jungen im Team im zweiten Durchgang viel Spielzeit bekam. So konnte, als die Partie schon entschieden war, der 20-jährige Yessine Meddeb zeigen, dass er über einiges Potenzial verfügt. Der Linkshänder, der von 2016 bis 2019 bei den Rhein-Neckar Löwen spielte, ließ Wurfgewalt aus dem Rückraum aufblitzen und erzielte drei Treffer. Trainer Matschke gefiel das: „Yessine hat es heute richtig gut gemacht.“

Bereits am Mittwoch steht für die Eulen das nächste Spiel an. Die Ludwigshafener sind um 18 Uhr beim Liga-14. Bergischer HC in der Solinger Klingenhalle gefordert.

