„Ein Platz im Mittelfeld sollte das Ziel sein“

MANNHEIM.Wenn der Fußball am kommenden Wochenende auch in der Landesliga Rhein-Neckar wieder rollt, dann geht Richard Weber in seine zehnte Saison als Chefcoach des VfL Kurpfalz Neckarau. Im Interview spricht der 57-Jährige über die abgelaufene Weltmeisterschaft, Verletzungsprobleme in der Vorbereitung bei seiner Mannschaft und sportliche Ziele in der neuen Runde.

Herr Weber, Sie hatten im Gegensatz zu Ihren Spielern fast keine Sommerpause. Nach der vergangenen Spielzeit waren sie als Mitglied des Trainerstabs der spanischen Nationalelf noch bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei. Wie fällt da ihr Fazit aus?

Drei Jahrzehnte an der Linie Richard Weber ist seit 30 Jahren Fußballtrainer. Der in Hockenheim wohnhafte 57-Jährige geht mit dem VfL Kurpfalz Neckarau in die nächste Saison. Im November 2009 hatte er den damaligen Kreisligisten übernommen. „Eigentlich sollte das nur für kurze Zeit sein“, erinnert sich Weber, der aber dann in der Spielzeit darauf das Team zum Titel in der Kreisliga und Aufstieg in die Landesliga führte. Seit 2006 arbeitet Weber auch im Trainerstab bei der spanischen Fußballnationalmannschaft. bol

Richard Weber: Wenn man im Achtelfinale gegen Russland im Elfmeterschießen ausscheidet, ist das bitter. Es war sicher mehr drin, das Ergebnis war enttäuschend.