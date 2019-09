Ein Renntag der Überraschungen

Mannheim.Große Spannung, einige Überraschungen sowie zwei Siege, zwei zweite Plätze und einen dritten Rang für die Lokalmatadore haben die 4500 Besucher des Radio-Regenbogen-Renntags auf der Seckenheimer Waldrennbahn erlebt. Trotz frühen Beginns (Grund war eine Live-Übertragung nach Frankreich) war das vorletzte Turf-Ereignis der Saison ein Erfolg. „Ich bin hochzufrieden, allein die fünf Rennen in Frankreich hatten einen Umsatz von 1,3 Millionen“, sagte Stephan Buchner, Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim Seckenheim.

Einen aus Mannheimer Sicht Auftakt nach Maß gab es im Wettstar-Preis, die Taktik des Trainerfuchses Marco Klein ging voll auf. Während sich die Topfavoriten La Aluna und Narcisca auf den 1900 Metern belauerten und gegenseitig in Schach hielten, startete seine dreijährige Stute Reine Noire mit Tommaso Scardino im Sattel auf der Zielgeraden durch und holte sogar noch einen gehörigen Vorsprung heraus.

Scardino behält die Nerven

„Die Führenden haben viel Druck gemacht, aber Tommy hat die Nerven behalten und abgewartet“, lobte er seinen Stalljockey. „Und dann hat Reine Noire ihre Klasse bewiesen“, freute sich Klein über den ersten Coup. Auch mit Bergadler und Golden Tango – Vierter und Siebter im Elferfeld – war er zufrieden.

Den zweiten Sieg auf den letzten Metern holte Smentana im Ausgleich III. Doch diesmal war der verblüffende Rennverlauf von Coach Klein nicht geplant. Lange sah es so aus, als könne die fünfjährige Stute unter Hana Mouchova überhaupt nicht in den Endkampf eingreifen. Doch auf den letzten der 2500 Meter zog sie das Tempo an – und ließ die Konkurrenz stehen. „Hana sollte entweder ganz vorn oder an Position zwei mitgehen. Das hat nicht geklappt. Aber dann packte Smentana ihr Kämpferherz aus. Nach ihren vielen zweiten Plätzen hat sie diesen Erfolg verdient“, sagte der Trainer. Sein Flight To Hongkong wurde Vierter, Horst Rudolphs Pissarro Siebter.

Mit einer Überraschung endete der Ausgleich II um den B.A.U.-Preis. Nicht der von allen Experten im Vorfeld als Sieger prophezeite Numerion aus dem Kölner Stall von Henk Grewe gewann die mit 10 000 Euro dotierten 1900 Meter, sondern Außenseiter Smoke on the Water. „Ich dachte mir, jetzt bin ich schon mal vorn und jetzt lass’ ich mich auch nicht mehr einholen“, bejubelte die glückliche Reiterin Cecilia Müller ihren Start-Ziel-Sieg. Auf den Plätzen folgten mit Pour le Coeur und Laquyood dann zwei Mitfavoriten. Pietraia, Marco Kleins neue, dreijährige Stute im Stall, die seit dem Frühjahr der Mannheimerin Gabriele Gaul gehört, erreichte mit Hana Mouchova im Sattel hinter Numerion (4.) als Fünfte noch die Geldränge.

„Auf der Zielgeraden war sie das schnellste Pferd, aber in den Bögen fehlt ihr noch die Bahnerfahrung“, analysierte Klein Pietraias Premiere in einem Ausgleich II und ihr Debüt auf der Waldrennbahn. Auch das Jagdrennen um den Inter-Preis ging überraschend aus, denn hier hatte Apoleon ganz knapp die Nase vorn und nicht Wutzelmann.

Es gab noch weitere gute Ergebnisse für die Lokalmatadore. So wurde Ensign Erwart, ein vierjähriger Wallach des Besitzertrainers Michael Alles, unter Tommaso Scardino im Preis von Radio Regenbogen Zweiter, Buchners Kashani Fünfter. Im Pfitzenmeier-Preis (2500 m) galoppierte Horst Rudolphs neue Schimmelstute Anni Domani auf Rang drei hinter Kleins Thunderlight mit Scardino im Sattel (2.). Mit einem Sieg, zwei zweiten Plätzen sowie je einem vierten und fünften Rang war Scardino im Wettstar-Jockey-Cup zudem der Punktbeste.

