Karlsruhe.Matchwinner Dominik Schad war nach seinem Siegtor zum 1:0 (0:0) des 1. FC Kaiserslautern im Südwest-Derby beim Karlsruher SC kaum einzufangen. „Das war ein überragendes Gefühl in diesem Moment. Schöner hätte ich mir mein erstes Tor nicht vorstellen können“, jubelte der 21-Jährige über seinen Premierentreffer in der 76. Minute. „Wir haben uns endlich mal belohnt.“

Mit dem Auswärtssieg beim Tabellenzweiten der 3. Fußball-Liga feierten die Pfälzer am Samstag vor 17 901 Zuschauern das ersehnte Erfolgserlebnis. „Das tut verdammt gut. Es war ein super Spiel, diesen Sieg haben wir uns verdient“, sagte Trainer Sascha Hildmann.

Riesige Erleichterung

Auch seinen Spielern, die von den Fans noch lange nach dem Abpfiff gefeiert wurden, war die Erleichterung nach zuletzt schwierigen Wochen anzusehen. „Das ist überragend. Allein für die Fans ist das einzigartig, wir haben vieles wieder gut gemacht. Ein richtig geiler Derby-Sieg“, befand Stürmer Christian Kühlwetter.

Trumpf des FCK war erneut die gute Defensive. Im siebten Spiel unter Hildmann blieben die Roten Teufel bereits zum fünften Mal ohne Gegentreffer. Die vom Trainer seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember eingebrachten Neuerungen im Spiel tragen allmählich Früchte.

Überragend war die Leistung von Junioren-Nationaltorhüter Lennart Grill, der sich mehrfach auszeichnete und die drei Punkte am Ende festhielt. Das in ihn gesetzte Vertrauen hat der 20-Jährige in den vier Spielen nach der Winterpause bisher eindrucksvoll zurückgezahlt. In der Offensive herrscht jedoch weiter Nachholbedarf, erst nach der Pause entwickelten die Pfälzer Zug zum Tor. „Wir wollten noch mehr Druck ausüben und sind dann mit dem 1:0 belohnt worden“, so Hildmann.

Bei noch 14 ausstehenden Saisonspielen beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz nun zehn Punkte – so ganz hat der viermalige deutsche Meister den direkten Wiederaufstieg wohl noch nicht abgehakt. „Jetzt müssen wir gegen Zwickau nachlegen“, forderte Hildmann. Es dürfte die letzte Chance zur Aufholjagd sein, um die bisher äußerst durchwachsene Spielzeit vielleicht doch noch in erfolgreiche Bahnen zu lenken.

KSC-Trainer Alois Schwartz gelang es indes kaum, seine Enttäuschung zu verbergen. Vor eigenem Publikum riss ausgerechnet gegen Lautern die Serie von elf Spielen ohne Niederlage. „Das war zu wenig“, stellte der 51-jährige Schwartz unumwunden fest. „Vielleicht war es ganz gut, wenn man mal eine in die Fresse kriegt“, formulierte er auch mit Blick auf die vergangenen vier Spiele.

Pisot fordert Steigerung

Derbycharakter war höchstens in den Gesängen auf den Rängen spürbar. „Beide Mannschaften wollen sich heute nicht weh tun“, resümierte Kapitän David Pisot. Auf dem Platz ermunterte der KSC seinen Gegner immer wieder mit einfachen Fehlern, ungenauen Pässen und viel Platz in der Defensive.

Pisot formulierte bereits im Kabinengang die KSC-Marschroute für das Spiel am kommenden Samstag bei Sportfreunde Lotte. „Keine Fragezeichen im Kopf, sondern mit Überzeugung die Punkte holen“, forderte er.

