Ein Rohdiamant aus der Neckarstadt

Anzeige

Mannheim.Die Metropolregion Rhein-Neckar ist als Talentschmiede für Basketballer bekannt. Das beste Beispiel ist Paul Zipser, der einst in Mannheim und Heidelberg auf Korbjagd ging. Momentan spielt der gebürtige Heidelberger in der besten Liga der Welt, der nordamerikanischen Profiliga NBA, bei den Chicago Bulls. Was für Zipser Realität wurde, ist für Elijah Ndi noch ein Traum. Aber der 13-Jährige aus der Mannheimer Neckarstadt gehört zu den Rohdiamanten, denen der Sprung in einigen Jahren über den Atlantik ebenfalls zugetraut wird.

Der 1,86 Meter große Basketballer spielt aktuell für die U 14 des USC Heidelberg und die U 16 der SG Mannheim. Vor kurzem durfte der Schüler des Moll-Gymnasiums seinen ersten großen Erfolg feiern. „Mit der U 14 des USC bin ich ungeschlagen Badischer Meister geworden“, erzählt Ndi stolz. Mit 27 Punkte im Schnitt war der Mannheimer zweitbester Werfer in der Oberliga. „Nun wollen wir auch Meister von Baden-Württemberg werden“, hat sich Ndi zum Ziel gesetzt.

Elijah Ndi Geburtstag: 2. September 2004.

2. September 2004. Mutter: Emily.

Emily. Geschwister: Jaheim, Chanel.

Jaheim, Chanel. Bester Freund: David.

David. Schule: Moll-Gymnasium.

Moll-Gymnasium. Hobbys: Außer Basketball eigentlich nichts.

Außer Basketball eigentlich nichts. Am liebsten online bei: –

– Verein: SG Mannheim/USC Heidelberg.

SG Mannheim/USC Heidelberg. Vorbild: Giannis Antetokounmpo vom NBA-Club Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokounmpo vom NBA-Club Milwaukee Bucks. Größter Wunsch: Irgendwann in der Zukunft in der NBA zu spielen.

Seit er sieben Jahre alt ist, spielt der aufgeweckte Teenager Basketball. „Mein Vater und meine Mutter haben den Sport auch betrieben. Angefangen habe ich bei der SG. Mittlerweile ist mein Hauptverein aber schon der USC Heidelberg“, erzählt Ndi. Neben Schule und Sport bleibt dem 13-Jährigen nicht viel Zeit. „Vielleicht ab uns zu noch ein bisschen Playstation, aber meine Konzentration liegt auf dem Lernen und dem Basketball“, sagt Ndi. Nahezu jeden Tag ist der Mannheimer in der Turnhalle und wirft Körbe. „Nach der Schule steht Training, entweder bei der SG oder beim USC, an. Außerdem absolviere ich einmal in der Woche noch ein 45-minütiges Individualtraining bei Peter Eberhardt, dem Coach der SG“, erzählt Ndi, der für seinen Traum hart arbeitet. „Ich will in die NBA“, macht er klar. Bis dorthin ist es aber noch ein weiter Weg. In der kommenden Saison steht für Ndi wohl die JBBL an. Dort würde er bei den Junior Baskets Rhein-Neckar im Kader stehen. Einer der Coaches des Teams ist Alexander Schönhals, schon jetzt sein Trainer beim USC.