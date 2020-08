Ein starkes Trio

Mannheim.Unantastbar scheinende Favoritinnen wie Wildbeere oder Caipiranha scheiterten beim dritten Galopprenntag des Badischen Rennvereins grandios. Wer in Mannheim erfolgreich sein will, muss – ob Ross oder Reiter – die Bahn beherrschen. Die eher kurze Waldrennbahn mit ihren kniffligen Kurven „ist etwas für Spezialisten“, legt sich der Seckenheimer Trainer Marco Klein fest und meint damit seinen eigenen Stalljockey Tommaso Scardino (25), den häufig von Besitzertrainer Horst Rudolph gebuchten Fabian Weißmeier aus Sonsbeck (30) oder auch den Schweizer Miguel Lopez (36). Tatsächlich holte das Trio in sieben Rennen sechs Siege, vier zweite und vier dritte Plätze.

Der aus einer Galopper-Familie stammende Weißmeier – Mutter Regine ist Trainerin, Vater Joachim Stallmanager – war mit drei ersten, einem zweiten und zwei vierten Plätzen der erfolgreichste Reiter. Im Ausgleich IV(1900 m) gewann er auf Polarstern für Uwe Schwinn (Honzrath), den Sieg auf Incorruptible im Ausgleich III (1900m) sowie Rang zwei auf Golden Boy (3000 m) holte er auf Pferden seiner Mutter. Beim Sieg Nummer drei (auf Furous) und nochmals Platz zwei (auf Candy Sweet) sowie Rang vier (auf Pissarro) saß er für Rudolph im Sattel. „Furous kommt mit der kleinen Bahn perfekt zurecht und das ist hier das A und O“, kommentierte der Jockey nach seinem zweiten Sieg in Folge auf Rudolphs sechsjährigem Wallach. „Ich habe fast nichts gemacht, sondern die Taktik ihm überlassen.“

Mit eigener Taktik wollte Weißmeier dann auf Rudolphs Candy Sweet bei den Dreijährigen nach vorn, doch den Durchbruch vermasselte ihm der in Führung liegende Tommaso Scardino auf Inchiquin, einer neuen Stute im Rennstall Klein. „Tommy machte zu und behinderte Candy Sweet dabei, doch die Rennleitung sah darin keinen groben Verstoß“, verfolgte Klein die Szene 200 m vor dem Ziel. „Fabian hat mir selbst gesagt, dass er keine Siegchance hatte.“

„Das war ein Erfolg mit Ansage, sie hat gut durchgezogen“, lobte der gebürtige Italiener, der mit einem weiteren ersten Platz, einem zweiten sowie zwei dritten Rängen seine Bahnerfahrung ausnutzte und die Nummer zwei unter den Jockeys wurde. Auch Kleins Arionna fühlt sich unter Scardino auf der Bahn pudelwohl. Bei ihrem Heimdebüt und ihrem ersten Sieg überhaupt erfüllte sie über 1900 m alle Erwartungen. „Sie war trotz der ungewohnt langen Distanz klar überlegen. Wir werden wohl auch in Zukunft auf die größeren Strecken gehen“, sagte der Jockey, der erst mit 17 Jahren zum Galoppsport fand und von Klein ausgebildet wurde. Auf Smentana (3.) sowie Gabriele Gauls Earl (2.) war er für seinen Chef erfolgreich, auf Prinzess Peaches (3.) punktete er für Matthias Schwinn (Honzrath).

Wie Weißmeier und Scardino ist auch der Schweizer Miguel Lopez eine feste Größe. Auf Kleins Future Hollow – Dritter im Ausgleich III (1900 m) hinter Earl und Incorruptible – überraschte er sogar den Coach und bewies, dass Irukandji (2.) die heimische Bahn mit ihrem Rechtskurs doch „kann“. Das hatte Trainer Rudolph schon bezweifelt.

