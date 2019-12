Ein Tor zum Startelf-Debüt

Dresden.Es war der Nachmittag der Debütanten: Sören Dieckmann stand beim SV Sandhausen zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation und Robin Scheu erzielte beim 1:1 (1:1) bei der SG Dynamo Dresden seinen ersten Treffer in der 2. Fußball-Bundesliga. Dementsprechend groß war die Freude des Torschützen, der zu den Lieblingen seines Trainers Uwe Koschinat zählt: „Das erste Tor für den SVS zu erzielen, hat sich natürlich sehr schön angefühlt. Noch dazu war es ein wichtiges.“

Später nahm das Spiel für ihn dann aber eine unheilvolle Wendung, nachdem Scheu mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste. Er sagte: „Ich bin weggerutscht und habe direkt den Schmerz gespürt.“

Schmerzvoll in psychischer Hinsicht war auch der Einstand von Linksverteidiger Dieckmann. Der 23-Jährige rückte für den gesperrten Leart Paqarada in die Anfangself und war beim frühen 0:1-Rückstand nicht ganz unbeteiligt, als er Dresdens Angreifer Alexander Jeremejeff zu viel Platz ließ. Der Schwede nutzte seine Freiheiten und traf schon nach fünf Minuten zum 1:0.

Dresdens Elfmeter-Killer Broll

„Wir sind direkt kalt erwischt worden, genau das wollten wir vermeiden“, haderte Koschinat. Schlusslicht Dresden war danach darum bemüht, die Führung zu verwalten. Das klappte jedoch nur bis zur 28. Minute: Nach einem Zweikampf mit Florian Ballas ging Behrens zu Boden und es gab Elfmeter für den SVS. Gegen den gebürtigen Mannheimer Kevin Broll im Dresdner Kasten benötigte Sandhausen allerdings den Nachschuss. Broll parierte gegen Aziz Bouhaddouz, doch dann war Scheu zur Stelle (30.).

In der zweiten Halbzeit hatte Dresden zwar die besseren Möglichkeiten, aber SVS-Keeper Martin Fraisl parierte nach etwas mehr als einer Stunde gegen Baris Atik und in der Schlussviertelstunde dann auch noch gegen Moussa Koné und Luka Stor.

„Wir haben viel investiert, Dynamo hatte am Ende noch zwei große Chancen, die Martin Fraisl hervorragend gehalten hat. Mit dem Punkt hält unsere Serie weiter an“, war Koschinat durchaus stolz auf den Zähler.

Der SVS ist seit mittlerweile sechs Partien ungeschlagen und scheint für das Gipfeltreffen gegen den Hamburger SV gerüstet. Dass sie gegen einen Aufstiegsanwärter glänzen können, das haben die Kurpfälzer schon gegen den VfB Stuttgart unter Beweis gestellt.

Es war der erste Sieg gegen einen Großen der Liga. Da nun zwei weitere Einstände durch Dieckmann und Scheu hinzukamen, bleibt nun abzuwarten, wer am Sonntag auf den Zug der Debütanten aufspringen wird. mgw/ü

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019