Ein Visionär auf dem Wasser

Mannheim.In der Ruderszene hat der Name Fritz Gwinner noch immer Gewicht. Nicht nur in Mannheim, wo der 1890 in Frankfurt geborene Trainer im November 1992 im Alter von 102 Jahren starb. Zuvor hatte er dort zuvor in zwei Lebensphasen tiefe Spuren hinterlassen und war der Vater der bislang erfolgreichsten Zeit der „Amicitia“. Auch in Berlin, wo der von ihm betreute Vierer mit Steuermann 1936 bei den Olympischen Spielen sensationell Gold gewonnen hatte und wo er ab 1937 als Coach arbeitete, ist er unvergessen.

Im erfolgreichen Olympia-Boot saßen Hans Maier, Walter Volle, Ernst Gaber und Steuermann Fritz Bauer vom RV Amicitia Mannheim sowie als Schlagmann Paul Söllner vom Ludwigshafener Ruderverein. Letzterer ist mit ein Grund, weshalb der Sportbund Pfalz und der Verein Pfälzische Sportgeschichte ein Buch herausgegeben haben, das sowohl an Fritz Gwinner erinnert, aber auch an wegweisende Jahrzehnte in der Entwicklung des Ruderns. Herausgekommen ist ein gut lesbares, reich bebildertes, immer wieder auch amüsantes Büchlein, das unter dem Titel „Mit Zuckerbrot und Peitsche“ auf 80 Seiten das sportliche und private Leben Gwinners beschreibt.

Disziplin und Feingefühl

Er war seiner Zeit weit voraus, denn als einer der ersten Trainer in Deutschland öffnete er sich für technische Neuerungen und propagierte den hierzulande lange verpönten, sogenannten „natürlichen“ Ruderstil. Erst dieser ermöglichte 1936 im Berliner Finale den Topfavoriten Schweiz zu besiegen.

„Mit Zuckerbrot und Peitsche“ beschreibt den Umgang des Coaches mit seinen Sportlern, von denen er Disziplin einforderte, denen er aber auch mit psychologischem Feingefühl und Humor begegnete. Mit diesem Erfolgsrezept hatte Fritz Gwinner schon in seiner ersten Zeit bei der „Amicitia“ (1924 bis 1936) für Furore gesorgt. Der Mannheimer Achter holte ab 1928 vier DM-Titel in Folge, startete bei den Olympischen Spielen in Amsterdam und London 1932. Dort gewann sein Vierer „ohne“ Silber. Im Ruhestand kehrte Gwinner 1954/55 nach Mannheim zurück und war noch bis 1964 als Trainer aktiv.

Das Buch ist mehr als nur eine biografische Faktensammlung, denn das von Tochter Alexa Gwinner beigesteuerte Archivmaterial und viele Zeitzeugenberichte machen es lesenswert und lassen auch ein Stück deutscher (Sport)Geschichte lebendig werden. sd

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.12.2020